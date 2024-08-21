Polícia descobre laboratório para desbloqueio de celulares em operação no ES

A ação contou com a Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Sesp, militares do 1º Batalhão de Polícia Militar , do Batalhão de Ações com Cães (BAC), além de policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Cinco pessoas foram presas em flagrantes, além de dinheiro, drogas e armas apreendidas.

O objetivo era cumprir 14 mandados de busca e apreensão. Um suspeito, alvo de um dos mandados, reagiu à abordagem e foi baleado, sendo socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, também na Capital.

Segundo o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), Ricardo Almeida, no momento que os policiais chegaram em uma das residências alvo dos mandados, encontraram um suspeito com o computador aberto já realizando o desbloqueio de um aparelho celular. Nove telefones foram recuperados e dois já devolvidos aos donos.

“O indivíduo rouba ou furta, então troca por droga e dentro da facção tinha um indivíduo que fazia o desbloqueio e passava esse celular adiante para outro vender”, explicou o delegado Ricardo Almeida.

Celulares apreendidos durante operação no Morro do Cabral, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Baleado durante operação

Conforme explicou o chefe da DEHPP, o Morro do Cabral é controlada pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), responsável por ataques na Ilha do Príncipe, e na região do Alagoano e Caratoíra. Um desses ataques culminou na morte do barbeiro Luiz Felipe Fracalossi de Souza, o "Doritos", assassinado após ser confundido com um traficante

“Nossa ação focou em desarticular o tráfico de drogas do PCV nessa região, tentar apreender foragidos da Justiça, tanto traficante de drogas quanto homicidas. Foram apreendidas duas armas de fogo, artefatos explosivos e o laboratório de quebra de bloqueio de celular roubado”, explicou.

Materiais apreendidos durante operação no Morro do Cabral, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Durante a ação, um dos principais alvos da operação reagiu à abordagem e acabou baleado. Ele foi identificado como Roberto Lucas Oliveira da Silva, de 32 anos, e já tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas.