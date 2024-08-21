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Em Vitória

Polícia descobre laboratório para desbloqueio de celulares em operação no ES

Durante uma operação realizada no Morro do Quadro, nesta quarta-feira (21), policiais descobriram um local que servia para desbloqueio de aparelhos roubados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2024 às 18:01

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 18:01

Um laboratório para desbloqueio de celulares roubados foi encontrado na casa de um dos alvos de busca e apreensão durante operação realizada pelas forças de segurança do Espírito Santo, no Morro do Cabral, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (21).
A ação contou com a Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Sesp, militares do 1º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de Ações com Cães (BAC), além de policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Cinco pessoas foram presas em flagrantes, além de dinheiro, drogas e armas apreendidas.
O objetivo era cumprir 14 mandados de busca e apreensão. Um suspeito, alvo de um dos mandados, reagiu à abordagem e foi baleado, sendo socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, também na Capital.
Segundo o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), Ricardo Almeida, no momento que os policiais chegaram em uma das residências alvo dos mandados, encontraram um suspeito com o computador aberto já realizando o desbloqueio de um aparelho celular. Nove telefones foram recuperados e dois já devolvidos aos donos.
“O indivíduo rouba ou furta, então troca por droga e dentro da facção tinha um indivíduo que fazia o desbloqueio e passava esse celular adiante para outro vender”, explicou o delegado Ricardo Almeida.
Celulares apreendidos durante operação no Morro do Cabral, em Vitória
Celulares apreendidos durante operação no Morro do Cabral, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Baleado durante operação

Conforme explicou o chefe da DEHPP, o Morro do Cabral é controlada pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), responsável por ataques na Ilha do Príncipe, e na região do Alagoano e Caratoíra. Um desses ataques culminou na morte do barbeiro Luiz Felipe Fracalossi de Souza, o "Doritos", assassinado após ser confundido com um traficante.
“Nossa ação focou em desarticular o tráfico de drogas do PCV nessa região, tentar apreender foragidos da Justiça, tanto traficante de drogas quanto homicidas. Foram apreendidas duas armas de fogo, artefatos explosivos e o laboratório de quebra de bloqueio de celular roubado”, explicou.
Materiais apreendidos durante operação no Morro do Cabral, em Vitória
Materiais apreendidos durante operação no Morro do Cabral, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Durante a ação, um dos principais alvos da operação reagiu à abordagem e acabou baleado. Ele foi identificado como Roberto Lucas Oliveira da Silva, de 32 anos, e já tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas.
Não há informações sobre o estado de saúde. A polícia apenas informou que segue internado sob escolta no Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

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