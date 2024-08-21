PM prende jovem e apreende submetralhadora, espingarda e drogas em Piúma

PM apreende submetralhadora, espingarda e drogas em Piúma Crédito: Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora, espingarda, munições e drogas no bairro Céu Azul, em Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (20). A ação aconteceu após um motociclista de 25 anos tentar fugir em alta velocidade ao ver uma guarnição da PM. Ele foi perseguido e preso pelos militares.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram um tablete de cocaína com o suspeito. Ele recebeu voz de prisão, tentou resistir, mas foi contido após técnicas de imobilização. Segundo informações recebidas pela PM, o rapaz seria sobrinho de um homem apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro e estaria gerenciando o comércio de entorpecentes desde que o familiar havia sido detido.

Na casa do rapaz, foram apreendidas mais drogas, uma submetralhadora de fabricação semi-industrial calibre .380 com dois carregadores e uma espingarda. O jovem assumiu a posse das armas, mas negou a propriedade sobre as drogas. Ele foi detido e levado para a Delegacia de Itapemirim.