A ação contou com apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF/RJ). Um segundo suspeito, identificado como Matheus Willian Nascimento da Silva, vulgo “Nego Doido”, segue foragido. Ele é primo da vítima.

O assassinato ocorreu em 23 de junho deste ano, em Alecrim, Vila Velha . Segundo o adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Cleudes Junior, a vítima sofria de transtornos psicológicos e teve algumas discussões com a avó de Andrey. Além disso, ele foi acusado de furtar um peixe na casa da irmã de Matheus.

“O Matheus falou que se encontrasse com ele, ia matar. Nesse dia (da ameaça), ele chegou a desferir alguns disparos para o alto”, explicou o delegado.

Your browser does not support the audio element. Polícia prende suspeito e divulga imagens de assassinato de jovem em Vila Velha

Andrey Santana Soeiro, vulgo "Pezinho" e Matheus Willian Nascimento da Silva, vulgo “Nego Doido” (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Durante as investigações, a polícia descobriu o dono da placa da moto usada pelos criminosos para fugir. O proprietário contou que estava em um baile funk, quando um conhecido, de alcunha “Pezinho”, havia pedido o veículo emprestado para buscar a esposa e levá-la ao local.

Através das imagens de segurança, que flagraram todo o assassinato, o dono da moto confirmou que um dos autores do crime seria a pessoa a quem ele emprestou o veículo.

Discussão e tiros

O vídeo mostra os suspeitos e a vítima em uma discussão, quando Raphael agride Matheus com um soco e ele cai. Neste momento, Andrey Santana tira uma arma da cintura e dá um disparo nas costas da vítima, que também vai ao chão. Com a vítima caída com as mãos no rosto, Andrey entrega arma para Matheus, que dispara cinco vezes contra o próprio primo.

De acordo com o delegado Cleudes Junior, Raphael chegou a implorar pela vida.

As investigações mostraram que após o assassinato, os apontados pelo crime fugiram para a região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

“Com o apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, obtivemos êxito em prender o Andrey. Essa operação leva o nome de Patruelis, porque significa primos em latim. Quem desfere o primeiro tiro é o Andrey. Já com a vítima caída, o Matheus pega essa arma e desfere mais cinco tiros no primo, sendo três no rosto e uma em cada braço”, disse o delegado Cleudes Junior.