Briga em bar da Serra tem agressão e pé quebrado após suposta traição

Aos policiais, o agressor admitiu que tinha bebido cachaça com carqueja, conhaque e uísque com energético. Ele disse que havia sido traído pela esposa, e que o homem de 53 anos seria o amante da mulher dele.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o cliente de 53 anos, que também estava com sinais de embriaguez, ficou com o pé quebrado e precisou procurar atendimento médico, já que não conseguia nem andar. O agressor foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Já o dono do bar disse que iria à unidade policial após arrumar a bagunça no estabelecimento. Os outros fregueses não quiseram prestar queixa.