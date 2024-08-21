Briga em bar da Serra tem agressão e pé quebrado após suposta traição

Uma confusão generalizada foi registrada em um bar de Nova Carapina I, na Serra, na última terça-feira (20). Um homem de 32 anos chegou ao local, com sinais de embriaguez, e agrediu vários clientes. Um deles, de 53 anos, chegou a ter o pé quebrado. O motivo para a confusão, segundo o rapaz, seria uma suposta traição.
O dono do bar, de 49 anos, contou à Polícia Militar que o homem de 32 anos chegou ao local transtornado, dando socos e pontapés nos clientes, além de quebrar uma porta e equipamentos do estabelecimento. Apesar das agressões generalizadas, ele tinha um alvo principal: o freguês de 53 anos.
Aos policiais, o agressor admitiu que tinha bebido cachaça com carqueja, conhaque e uísque com energético. Ele disse que havia sido traído pela esposa, e que o homem de 53 anos seria o amante da mulher dele.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, o cliente de 53 anos, que também estava com sinais de embriaguez, ficou com o pé quebrado e precisou procurar atendimento médico, já que não conseguia nem andar. O agressor foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Já o dono do bar disse que iria à unidade policial após arrumar a bagunça no estabelecimento. Os outros fregueses não quiseram prestar queixa.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal, crime que depende de representação criminal. "Como não houve representação contra o suspeito de 32 anos, que foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, ele foi ouvido e liberado. A vítima ainda poderá representar dentro do prazo prescricional de 6 meses", destacou a corporação, em nota.