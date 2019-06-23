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Violência

Homem é preso em Conceição do Castelo por estupro

Vizinhos teriam visto o homem passando a mão nas partes íntimas de duas meninas, de oito e quatro anos no bairro Nicolau de Vargas

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 18:01

Publicado em 

23 jun 2019 às 18:01
Um jovem de 25 anos foi preso por estupro em Conceição do Castelo, Região Serrana do Estado, na noite deste sábado (22). Vizinhos teriam visto o homem passando a mão nas partes íntimas de duas meninas, irmãs e vizinhas do suspeito.
Segundo o delegado de plantão na regional de Venda Nova do Imigrante, Carlos Henrique Simões, vizinhas do suspeito, que moram no bairro Nicolau de Vargas, viram o crime e acionaram a Polícia Militar. O rapaz foi detido, mas na delegacia se reservou ao direito de somente falar em juízo.
As vítimas, de oito e quatro anos, são vizinhas do suspeito e estariam brincando na rua quando foram abusadas. Apesar de não haver relatos ou indícios de ter realizado o ato sexual, uma das vítimas foi encaminhada para exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O homem foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana para audiência de custódia.

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