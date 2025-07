Crime

Homem é preso com armas, 5 kg de cocaína e R$ 50 mil em Cachoeiro

Parte da droga e das armas estava escondida na casa dos pais do suspeito de 42 anos; ação aconteceu no bairro Aquidaban

Um homem de 42 anos foi preso, na noite de quinta-feira (17), com duas pistolas, 5 kg de cocaína, munições e R$ 50 mil em dinheiro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que parte da droga estava escondida na casa dos pais do suspeito, no bairro Aquidaban. >