Homem é preso após empurrar mulher de barranco durante briga em Vitória

Barranco de onde cuidadora de idosos foi empurrada, em Bela Vista, Vitória Crédito: Archimeds Patrício/TV Gazeta

Uma cuidadora de idosos de 44 anos foi agredida e empurrada de um barranco por um homem de 46 anos, identificado como Nilton Bento dos Santos, na noite de quinta-feira (22), no bairro Bela Vista, em Vitória . A vítima disse que o suspeito também tentou esfaqueá-la, e afirma que é perseguida por ele há quase 20 anos. Apesar da queda, ela teve apenas ferimentos leves.

A mulher, que preferiu não ser identificada, conversou com a repórter Priciele Venturim, da TV Gazeta, e contou que Nilton teria invadido a casa da vítima armado com uma faca e começado a atacá-la, dizendo que ela "não iria ficar com ninguém" e que deveria estar com ela a qualquer custo. Durante a agressão, a vítima conseguiu desarmá-lo e tentou fugir, mas o homem continuou a atacá-la com socos e mordidas, até que a empurrou de um barranco próximo à casa dela.

"Ele já veio para poder me dar uma facada. Eu coloquei a mão e a barriga um pouco para trás. Quando ele veio de novo, eu segurei a faca para tomá-la da mão dele. Quando eu apertei a mão dele, ele me deu as mordidas", contou a cuidadora de idosos.

Segundo a mulher, o irmão do suspeito foi quem conseguiu conter o agressor até a chegada da polícia. Ela sofreu escoriações pelo corpo devido à queda, e ficou com marcas mordidas nos braços, mas não precisou de atendimento médico imediato. Nilton também apresentava escoriações leves, causadas pelas quedas durante a luta com a vítima. Ele também caiu do barranco depois de empurrá-la. Ambos foram conduzidos ao Delegacia Regional de Vitória de Vitória. O suspeito foi conduzido no compartimento de segurança da viatura.

As versões sobre um suposto relacionamento divergem entre suspeito e vítima. Em boletim de ocorrência, a vítima conta que nunca teve nenhum relacionamento com o suspeito, embora Nilton alegue que já teve um envolvimento amoroso com ela no passado.

Segundo a cuidadora de idosos, ela chegou a conversar com o homem, há quase 20 anos, logo que se mudou para o bairro, mas o relacionamento não foi para frente. "Eu conversei com as pessoas da redondeza que conhecem ele, e me contaram que ele ficava agressivo quando usa drogas e que bebe cachaça", disse.

A Polícia Civil, por nota, informou que Nilton, após ser conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).