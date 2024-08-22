PM apreende de equipamentos furtados a drogas em São José do Calçado Crédito: Polícia Militar

Um jovem de 23 anos foi detido, na noite da última quarta-feira (21), com produtos furtados em São José do Calçado , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, na casa do suspeito havia motosserra, roçadeiras, botija de gás e outros materiais, que, segundo a corporação, teriam sido furtados em crimes que têm sido registrados na cidade.

A ação aconteceu durante o patrulhamento no bairro Jorge Ourique, conhecido por Morro do Grilo. Dois homens conversavam em frente a uma casa, quando um deles, ao ver os militares, jogou uma moto no chão e correu para dentro da residência.

O proprietário da casa, segundo a PM, é suspeito, de acordo com denúncias, de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro e receptação, trocando os produtos de furtos por drogas. Além de ferramentas e outros produtos, os policiais localizaram uma munição calibre 22, pedras de crack, materiais para embalar e anotações do tráfico de drogas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. O outro rapaz não foi localizado. A moto foi apreendida e removida.