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Em Ipatinga

Mulher procurada por assaltar instituição financeira no ES é presa em MG

A Polícia Civil mineira foi quem divulgou a prisão, informado que os outros envolvidos no crime já haviam sido presos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2024 às 17:48

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 17:48

Prisão foi realizada em Ipatinga pela Polícia Civil de Minas Gerais
Prisão foi realizada em Ipatinga pela Polícia Civil de Minas Gerais Crédito: Reprodução | Polícia Civil de Minas Gerais
Uma mulher de 36 anos que era procurada no Espírito Santo por assalto a mão armada a uma instituição financeira localizada na Serra, foi presa em Ipatinga, em Minas Gerais, nessa quarta-feira (21). A Polícia Civil mineira foi quem divulgou a prisão, informado que os outros envolvidos no crime já haviam sido presos. Segundo apurado pela polícia, a mulher estaria se escondendo e trabalhando em Ipatinga. O nome dela não foi informado.
O roubo aconteceu no dia 3 de novembro de 2023 com a ajuda de uma funcionária que trabalhava há cinco anos na empresa e conhecia a rotina do local. Segundo a Polícia Civil, ela chamou o ex-namorado perguntando se ajudaria no crime. O homem aceitou, chamou a atual namorada – que é a encontrada em Minas Gerais – para participar. A companheira dela então convidou outras três pessoas para o assalto.
Na ocasião, dois homens (veja vídeo abaixo) armados entraram na instituição e roubaram uma quantia em dinheiro - que não foi informada pela polícia. Do lado de fora, um terceiro criminoso fazia a vigia.
A funcionária foi presa no dia 28 de novembro e o ex-namorado dela, que tem uma extensa ficha criminal, foi preso no dia 12 de dezembro. Os criminosos responderão pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado, segundo a PC.

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