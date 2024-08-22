Mulher procurada por assaltar instituição financeira no ES é presa em MG

Na ocasião, dois homens (veja vídeo abaixo) armados entraram na instituição e roubaram uma quantia em dinheiro - que não foi informada pela polícia. Do lado de fora, um terceiro criminoso fazia a vigia.

A funcionária foi presa no dia 28 de novembro e o ex-namorado dela, que tem uma extensa ficha criminal, foi preso no dia 12 de dezembro. Os criminosos responderão pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado, segundo a PC.