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Quase 2 anos depois

Preso por desaparecimento de mulher no ES tem histórico de stalking

Diogénes de Freitas Ferreira dos Santos foi preso na última terça-feira (20). A Polícia Civil informou que os processos serviram como provas indiretas do envolvimento do suspeito no crime
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

22 ago 2024 às 17:41

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 17:41

Diogénes de Freitas Ferreira dos Santos foi preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento de Sara Conceição Serra dos Santos
Diogénes de Freitas Ferreira dos Santos foi preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento de Sara Conceição Serra dos Santos Crédito: Arquivo pessoal/Polícia Civil
Diogénes de Freitas Ferreira dos Santos, vulgo "jorginho", de 44 anos, preso na última terça-feira (20) por suspeita de envolvimento no desaparecimento da jovem Sara Conceição Serra dos Santos, de 20 anos, respondia por processos de stalking (perseguição) em Macaé, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (22).
Sara desapareceu em novembro de 2022. Ela manteve um relacionamento com Diógenes por cerca de 3 meses. Na época do desaparecimento, a família contou que a mulher se queixava do comportamento obsessivo do companheiro. Diante dos fatos, durante as investigações, a polícia descobriu que o suspeito responde por processos pelo crime de stalking e crime de ameaça no Rio de Janeiro.
No Espírito Santo, ele também possui dois processos por ameaça e violência doméstica. “A gente pode perceber que é um acusado obsessivo, que persegue as ex-namoradas e não aceita o fim do relacionamento”, disse o titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegado Luiz Gustavo Ximenes.
A Polícia Civil informou que os processos serviram como provas indiretas do envolvimento de Diógenes no crime. As investigações, no entanto, ainda não foram concluídas por que o corpo de Sara segue desaparecido.

Entenda o caso

Zenia Conceição , e Fernanda Conceição, mãe e irmã de Sara Conceição que está desaparecida desde de Novembro de 2022, Serra
Zenia Conceição e Fernanda Conceição, mãe e irmã de Sara Conceição  Crédito: Ricardo Medeiros
Sara desapareceu em novembro de 2022, quando tinha 20 anos de idade. A última pessoa a vê-la foi uma tia. O encontro, por acaso, aconteceu um dia antes do desaparecimento, perto das casas onde moravam, na Serra. Naquela ocasião, chamou atenção o fato de Sara estar andando na rua com um par de chinelo nas mãos.
Segundo os familiares, Sara ainda morava em uma casa no bairro Serra Dourada III, que pertencia ao ex-namorado. O relacionamento deles era conturbado, e durou apenas alguns meses. Por causa do término, Sara tinha o plano de sair da casa do ex — onde morava sozinha — e se mudar para onde vivia a irmã dela.
No dia do desaparecimento, a jovem enviou uma mensagem para a irmã informando que encontraria o antigo namorado em Porto Canoa, e fez um alerta para caso algo acontecesse. Quando Fernanda viu o aviso no aplicativo, o celular da irmã já não funcionava mais.

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