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Quase dois anos depois

Investigação sobre mulher desaparecida na Serra tem novo avanço

Sara sumiu há quase dois anos, mas a polícia divulgou que prendeu um homem nesta semana; na casa dele havia crachás, fotos e roupas da jovem
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 ago 2024 às 12:48

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 12:48

Sara Conceição Serra dos Santos
Montagem com três fotos de Sara, a jovem que está desaparecida a quase dois anos Crédito: Acervo Pessoal
Quase dois anos depois do desaparecimento da jovem Sara Conceição Serra dos Santos, a Polícia Civil anunciou que prendeu um suspeito na última terça-feira (20). A ação que culminou na prisão de um homem de 44 anos ocorreu por meio da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas em Serra Dourada III, bairro da Serra, na região Metropolitana de Vitória.
Mais detalhes sobre as investigações policiais serão revelados somente à tarde, durante coletiva de imprensa. A reportagem será atualizada assim que novas informações forem compartilhadas. A PC adiantou, no entanto, que foram encontrados crachás, roupas fotografias e outros objetos pertencentes à Sara na residência do homem preso.
Zenia Conceição , e Fernanda Conceição, mãe e irmã de Sara Conceição que está desaparecida desde de Novembro de 2022, Serra
À esquerda, Fernanda Conceição, que é irmã de Sara e foi a última pessoa a receber uma mensagem dela. À direita, Zênia Conceição, mãe da jovem desaparecida Crédito: Ricardo Medeiros
RESUMO DO CASO
  • Sara desapareceu em novembro de 2022, quando tinha 20 anos de idade. 

  • A última pessoa a ver a jovem foi uma tia. O encontro, por acaso, aconteceu um dia antes do desaparecimento, perto das casas onde moravam, na Serra. Naquela ocasião, chamou atenção o fato de Sara estar andando na rua com um par de chinelo nas mãos.

  • Segundo os familiares, Sara ainda morava em uma casa no bairro Serra Dourada III, que pertencia ao ex-namorado. O relacionamento deles era conturbado, e durou apenas alguns meses. 

  • Por causa do término, Sara tinha o plano de sair da casa do ex — onde morava sozinha — e se mudar para onde vivia a irmã dela.

  • No dia do desaparecimento, a jovem enviou uma mensagem para a irmã informando que encontraria o antigo namorado em Porto Canoa, e fez um alerta para caso algo acontecesse.

  • Quando Fernanda viu o aviso no aplicativo, o celular da irmã já não funcionava mais.

Clique aqui para mais informações sobre o desaparecimento de Sara

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