Investigação sobre mulher desaparecida na Serra tem novo avanço

Montagem com três fotos de Sara, a jovem que está desaparecida a quase dois anos

Mais detalhes sobre as investigações policiais serão revelados somente à tarde, durante coletiva de imprensa. A reportagem será atualizada assim que novas informações forem compartilhadas. A PC adiantou, no entanto, que foram encontrados crachás, roupas fotografias e outros objetos pertencentes à Sara na residência do homem preso.