Investigação sobre mulher desaparecida na Serra tem novo avanço

Quase dois anos depois do desaparecimento da jovem Sara Conceição Serra dos Santos, a Polícia Civil anunciou que prendeu um suspeito na última terça-feira (20). A ação que culminou na prisão de um homem de 44 anos ocorreu por meio da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas em Serra Dourada III, bairro da Serra, na região Metropolitana de Vitória.
Mais detalhes sobre as investigações policiais serão revelados somente à tarde, durante coletiva de imprensa. A reportagem será atualizada assim que novas informações forem compartilhadas. A PC adiantou, no entanto, que foram encontrados crachás, roupas fotografias e outros objetos pertencentes à Sara na residência do homem preso.
RESUMO DO CASO
- Sara desapareceu em novembro de 2022, quando tinha 20 anos de idade.
- A última pessoa a ver a jovem foi uma tia. O encontro, por acaso, aconteceu um dia antes do desaparecimento, perto das casas onde moravam, na Serra. Naquela ocasião, chamou atenção o fato de Sara estar andando na rua com um par de chinelo nas mãos.
- Segundo os familiares, Sara ainda morava em uma casa no bairro Serra Dourada III, que pertencia ao ex-namorado. O relacionamento deles era conturbado, e durou apenas alguns meses.
- Por causa do término, Sara tinha o plano de sair da casa do ex — onde morava sozinha — e se mudar para onde vivia a irmã dela.
- No dia do desaparecimento, a jovem enviou uma mensagem para a irmã informando que encontraria o antigo namorado em Porto Canoa, e fez um alerta para caso algo acontecesse.
- Quando Fernanda viu o aviso no aplicativo, o celular da irmã já não funcionava mais.