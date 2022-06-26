Homem é morto com pedrada no peito em frente a bar em Viana

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais militares foram atender a uma ocorrência no local com informações de que uma pessoa havia sido espancada na rua.

Ao chegarem ao local, por volta das 4 horas, os policiais militares encontraram o homem caído na rua e com um bloco de cimento próximo à região do peito. O Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima.

Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana Crédito: Carlos Alberto Silva

Cinco horas depois, a pedra usada no crime ainda estava no meio da rua, segundo apurou a equipe de reportagem da TV Gazeta que esteve no local.

Segundo informações repassadas à equipe da TV Gazeta, pouco antes de ser morto, Edvaldo estava num bar com amigos. No entanto, os moradores da região não o conheciam e disseram não ter ouvido briga ou pedido de socorro. Os policiais informaram que ele não tinha passagem pela polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da DHPP de Viana e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.