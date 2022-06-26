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Bairro Universal

Homem é morto com pedrada no peito em frente a bar em Viana

O homem, de 36 anos, foi identificado como Edvaldo Espírito Santo Menezes. Nenhum suspeito foi detido. O caso vai ser investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2022 às 12:39
Um homem de 36 anos foi morto a pedrada, na madrugada deste domingo (26), no bairro Universal, em Viana. Identificado como Edvaldo Espírito Santo Menezes, o homem foi atingido no peito por um bloco de cimento, em frente a um bar, na Rua Resplendor. O caso vai ser investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana.
De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais militares foram atender a uma ocorrência no local com informações de que uma pessoa havia sido espancada na rua.
Ao chegarem ao local, por volta das 4 horas, os policiais militares encontraram o homem caído na rua e com um bloco de cimento próximo à região do peito. O Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima.
Caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana Crédito: Carlos Alberto Silva
Cinco horas depois, a pedra usada no crime ainda estava no meio da rua, segundo apurou a equipe de reportagem da TV Gazeta que esteve no local.
Segundo informações repassadas à equipe da TV Gazeta, pouco antes de ser morto, Edvaldo estava num bar com amigos. No entanto, os moradores da região não o conheciam e disseram não ter ouvido briga ou pedido de socorro. Os policiais informaram que ele não tinha passagem pela polícia.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da DHPP de Viana e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil ressalta que a população pode acionar o Disque-denúncia (181) para repassar informações que ajudem na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Espírito Santo.

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