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POLÍCIA

Homem é morto com 12 tiros em lava à jato de bairro de Cariacica

A polícia não sabe informar o motivo dos disparos

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 23:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 23:54
Crime é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi assassinado com 12 tiros, em Castelo Branco, Cariacica. Moisés Cordeiro de Arruda, de 31 anos, estava num lava à jato do bairro no momento do crime. 
Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima morava em Vila Independência e foi ao bairro para lavar o carro. Por volta das 15h, enquanto esperava o veículo ficar pronto, ele tomava um cerveja.
Neste momento, segundo a polícia, Moisés foi abordado por dois homens que saíram de um carro e efetuaram os disparos. Em seguida, os bandidos fugiram. A polícia não sabe informar o motivo dos disparos.

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