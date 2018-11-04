Homem é morto com 12 tiros em lava à jato de bairro de Cariacica

Um homem foi assassinado com 12 tiros, em Castelo Branco, Cariacica. Moisés Cordeiro de Arruda, de 31 anos, estava num lava à jato do bairro no momento do crime.
Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima morava em Vila Independência e foi ao bairro para lavar o carro. Por volta das 15h, enquanto esperava o veículo ficar pronto, ele tomava um cerveja.
Neste momento, segundo a polícia, Moisés foi abordado por dois homens que saíram de um carro e efetuaram os disparos. Em seguida, os bandidos fugiram. A polícia não sabe informar o motivo dos disparos.