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Homicídio

Homem é morto a tiros perto de bar em Colatina

Cleiciliano da Silva foi atingido por disparos de arma de fogo, tentou correr, mas caiu alguns metros a frente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2018 às 20:59

Publicado em 16 de Setembro de 2018 às 20:59

Cleiciliano da Silva foi atingido por disparos de arma de fogo, tentou correr, mas caiu alguns metros a frente Crédito: Reprodução
Um homem de 30 anos foi baleado por um suspeito quando estava próximo a um bar no bairro Santo Antônio, em Colatina, região Noroeste do Estado, na manhã deste domingo (16). Após ser atingido pelos disparos de arma de fogo, Cleiciliano da Silva chegou a correr, mas pouco depois caiu em frente ao estabelecimento. Ele foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que a vítima estava perto do bar quando um homem efetuou diversos tiros. O Corpo de Bombeiros socorreu o homem baleado, ainda com vida, e o levou ao Hospital Silvio Avidos. Mas, ao dar entrada no pronto-socorro, o médico plantonista constatou sua morte.
Os policiais realizaram buscas na região, mas não encontraram o suspeito. Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil.

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