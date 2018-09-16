Homem é morto a tiros perto de bar em Colatina

Um homem de 30 anos foi baleado por um suspeito quando estava próximo a um bar no bairro Santo Antônio, em Colatina, região Noroeste do Estado, na manhã deste domingo (16). Após ser atingido pelos disparos de arma de fogo, Cleiciliano da Silva chegou a correr, mas pouco depois caiu em frente ao estabelecimento. Ele foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que a vítima estava perto do bar quando um homem efetuou diversos tiros. O Corpo de Bombeiros socorreu o homem baleado, ainda com vida, e o levou ao Hospital Silvio Avidos. Mas, ao dar entrada no pronto-socorro, o médico plantonista constatou sua morte.
Os policiais realizaram buscas na região, mas não encontraram o suspeito. Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil.