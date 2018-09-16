Homem é morto a tiros perto de bar em Colatina

Um homem de 30 anos foi baleado por um suspeito quando estava próximo a um bar no bairro Santo Antônio, em, região Noroeste do Estado, na manhã deste domingo (16). Após ser atingido pelos disparos de arma de fogo, Cleiciliano da Silva chegou a correr, mas pouco depois caiu em frente ao estabelecimento. Ele foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital.