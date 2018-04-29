Homem é esfaqueado durante festa em Jerônimo Monteiro

Um homem de 36 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado durante uma festa na localidade de Andorinha, zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado na madrugada deste sábado (28). A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na festa e foi socorrida por populares para o pronto socorro da cidade com vários ferimentos pelo corpo. O médico de plantão informou que os ferimentos foram feitos com faca na região do tórax e cabeça. Como o estado de saúde era grave, a vítima precisou ser transferida para outra unidade hospitalar.