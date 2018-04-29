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Violência

Homem é esfaqueado durante festa em Jerônimo Monteiro

Testemunhas não identificaram o autor do crime

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 18:29
Giroflex Crédito: Divulgação
Um homem de 36 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado durante uma festa na localidade de Andorinha, zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado na madrugada deste sábado (28). A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na festa e foi socorrida por populares para o pronto socorro da cidade com vários ferimentos pelo corpo. O médico de plantão informou que os ferimentos foram feitos com faca na região do tórax e cabeça. Como o estado de saúde era grave, a vítima precisou ser transferida para outra unidade hospitalar.
Ninguém soube informar quem teria esfaqueado a vitima e o motivo do crime. O caso vai ser investigado pela delegacia de Jerônimo Monteiro.

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