Homem é encontrado morto dentro de córrego em Alegre

Corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de um córrego na localidade de Córrego das Laranjeiras, em Alegre, na região do Caparaó. Ele estava sem documentos e o corpo não foi reconhecido por pessoas que estavam no local.

Segundo a Polícia Militar, moradores da região encontraram o corpo boiando próximo a uma ponte na área alagada da barragem.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A causa morte será apurada mas, a princípio, acredita-se que seja afogamento, pois não havia marcas de violência. O caso vai ser investigado pela delegacia de Alegre.