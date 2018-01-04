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Mistério

Homem é encontrado morto dentro de córrego em Alegre

O homem estava sem documentos e o corpo não foi reconhecido por pessoas que estavam no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 12:31

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 12:31

Corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de um córrego na localidade de Córrego das Laranjeiras, em Alegre, na região do Caparaó. Ele estava sem documentos e o corpo não foi reconhecido por pessoas que estavam no local.
Segundo a Polícia Militar, moradores da região encontraram o corpo boiando próximo a uma ponte na área alagada da barragem. 
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A causa morte será apurada mas, a princípio, acredita-se que seja afogamento, pois não havia marcas de violência. O caso vai ser investigado pela delegacia de Alegre.
Homem é encontrado morto dentro de córrego em Alegre

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