Homem é demitido de lanchonete após agredir morador de rua em Vitória

O vídeo que mostra um homem agredindo um morador em situação de rua, em Vitória, viralizou nesta semana. O Gazeta Online foi atrás dessa história e descobriu que o fato ocorreu há três semanas, no bairro Jabour.

De acordo com o proprietário de uma lanchonete, que preferiu não ser identificado, o agressor trabalhava como chapeiro no local. Após ver a cena, o comerciante demitiu o agressor.

“Ele era um bom funcionário, mas nada justifica o que ele fez”, justificou.

Momento em que morador em situação de rua cai depois de golpe Crédito: Internauta/ Reprodução vídeo

O empresário destacou ainda que, o homem em situação de rua agredido tinha o hábito de dormir na calçada da lanchonete, e que, na ocasião, os funcionários estavam chegando para limpar o local. A vítima teria iniciado um bate boca e xingado os funcionários dizendo que não sairia da calçada.

“Isso é parte do vídeo porque antes do golpe desse funcionário, o morador de rua estava brigando com outro chapeiro, mas o outro é mais tranquilo. Esse senhor já é conhecido e toda vez que vamos abrir a lanchonete tem confusão com ele”, disse.

AMEAÇA

De acordo com o empresário, o homem teria levantado da calçada dizendo que pegaria uma faca para ferir os funcionários. Teria sido nesse momento que o chapeiro deu o chute que atingiu o rosto da vítima.

“O vídeo não tem som, não tem como ouvir, mas ele tinha acabado de ameaçar o chapeiro dizendo que mataria ele com uma faca, ele estava fumando na hora e chutou o homem quando estava passando por ele”, relatou.

VÍDEO

O vídeo encaminhado ao Gazeta Online, mostra o momento exato da agressão. A vítima passa por trás do chapeiro que está na calçada em frente a lanchonete fumando e conversando com outra pessoa. Depois disso o homem é atingido por um golpe no rosto e cai no chão.

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MORADOR DE RUA DEIXA RECADO EM REDE SOCIAL

Em um vídeo de 39 segundos, o morador em situação de rua fala sobre a agressão que sofreu. O vídeo tem início com um homem perguntando o que aconteceu no dia em que foi golpeado com um chute, e a vítima então responde.

“Eu simplesmente estava passando e ele tava com cara de camisa vermelha, ele esperou eu passar e quando passei ele me deu um chute sem eu fazer nada com ele”, relata.

A vítima destaca ainda que confia em Deus e que assim terá justiça. “Eu coloquei na mão do Senhor porque Deus é mais. Quem faz covardia com a pessoa morador de rua, Deus cobra dos pés à mão”.

E completou deixando um recado. “E se você fizer qualquer coisa com uma pessoa, Deus vai cobrar você”, finalizou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

De acordo com a Polícia Militar, em caso de lesão corporal, quando não há detidos em flagrante, é necessário que a vítima procure uma delegacia e registre o boletim, para que o caso seja investigado e envolvido seja punido.

Já a Polícia Civil destacou que o crime de lesão corporal é um crime condicionado à representação criminal. Caso a vítima manifeste a representação, o caso será investigado pelo Distrito de Polícia de onde aconteceu o fato.