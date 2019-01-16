Home
Homem é baleado na barriga na frente da mulher em Sooretama

Tentativa de homicídio aconteceu em Barra do Chumbado, zona rural do município. Vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital de Linhares