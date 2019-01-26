Homem é baleado com criança no colo em Vitória

Homem foi baleado na perna em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Joana D'arc, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, a vítima carregava no colo o filho, com idade entre 2 e 3 anos, quando aconteceu o crime. Um homem, de 38 anos, foi baleado na coxa, na tarde deste sábado (26), por volta das 16h30, na Rua Sebastião Costa, no bairro, em. De acordo com a Polícia Militar, a vítima carregava no colo o filho, com idade entre 2 e 3 anos, quando aconteceu o crime.

Segundo a PM, uma festa em uma residência na rua reunia mais de 100 pessoas, quando três indivíduos a pé passaram atirando em direção à casa. Houve pânico e correria no momento do crime. A criança não foi atingida.

A Polícia Militar, Civil e o Samu estiveram no local para prestar atendimento à vítima. A PM realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado até a publicação desta matéria.

A Polícia Civil e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) foram acionadas pela reportagem para questionar a motivação do crime, e se a vítima havia passagens pela polícia.

A PC, por meio de nota, informou que o caso foi atendido pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da DHPP de Vitória.

A nota ainda dizia que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. "Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e o anonimato são garantidos. No ano de 2018, até o mês de novembro, o serviço do Disque-Denúncia ajudou a levar 835 criminosos para a cadeia", finalizou a nota.