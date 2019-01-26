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Crime

Homem é baleado com criança no colo em Vitória

Segundo a PM, uma festa em uma residência reunia mais de 100 pessoas no local, quando três indivíduos a pé passaram atirando em direção à casa

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 19:33

Publicado em 

26 jan 2019 às 19:33
Homem foi baleado na perna em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem, de 38 anos, foi baleado na coxa, na tarde deste sábado (26), por volta das 16h30, na Rua Sebastião Costa, no bairro Joana D'arc, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, a vítima carregava no colo o filho, com idade entre 2 e 3 anos, quando aconteceu o crime.
> Duas pessoas são baleadas em Vila Velha
Segundo a PM, uma festa em uma residência na rua reunia mais de 100 pessoas, quando três indivíduos a pé passaram atirando em direção à casa. Houve pânico e correria no momento do crime. A criança não foi atingida. 
A Polícia Militar, Civil e o Samu estiveram no local para prestar atendimento à vítima. A PM realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado até a publicação desta matéria. 
A Polícia Civil e  a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) foram acionadas pela reportagem para questionar a motivação do crime, e se a vítima havia passagens pela polícia.
A PC, por meio de nota, informou que o caso foi atendido pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da DHPP de Vitória.
A nota ainda dizia que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. "Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e o anonimato são garantidos. No ano de 2018, até o mês de novembro, o serviço do Disque-Denúncia ajudou a levar 835 criminosos para a cadeia", finalizou a nota. 
Até a publicação desta matéria a Sesp não havia dado retorno sobre o caso. 

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