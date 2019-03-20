Homem é autuado após arrastar cachorra em moto em Linhares; veja vídeo

Um homem de 59 anos foi autuado por maus tratos a animais após ser filmado arrastando uma cachorra em uma motocicleta, na região de Córrego Farias, Zona Rural de Linhares , no Norte do Estado. Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 15 de fevereiro deste ano.

De acordo com o delegado Romel Pio de Abreu Jr, titular da Delegacia de Infrações Penais Outras de Linhares (DIPO), a polícia tomou conhecimento dos fatos pelas redes sociais. A gente tomou conhecimento e eu recebi uma ocorrência no dia 16 de fevereiro narrando os fatos, além da informação de que o suspeito teria uma arma de fogo em sua casa, contou.

Segundo o delegado, após receber a denúncia foi instaurado um inquérito policial e expedido um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Nós fomos lá e cumprimos o mandado de busca e apreensão, mas não encontramos nenhuma arma e nada de ilícito na residência, reforçou. As diligências aconteceram no dia 11 de março.

Como o suspeito tinha sofrido um acidente e estava impossibilitado de ir até a delegacia, foi marcada uma oitiva para que o mesmo fosse ouvido sobre as denúncias. O suspeito compareceu na manhã desta segunda-feira (18) na Delegacia Regional de Linhares onde prestou depoimento. Para a polícia, ele confessou o crime, mas negou a forma como tudo aconteceu.

Segundo Romel, o suspeito disse que matou o cachorro a pauladas e depois arrastou o animal até um matagal. O motivo foi que ele ficou tomado de raiva porque o cachorro matou 24 galinhas e dois galos num intervalo de meia hora. Ele ficou com raiva, pegou um pedaço de pau e matou a cachorra, explicou o delegado.

O inquérito está sendo concluído. Ele vai ser autuado por crimes de maus tratos contra animais na lei de crimes ambientais. Infelizmente, a lei dá tratamento a este tipo de crime como de menor potencial ofensivo e por isso ele vai responder em liberdade, ressaltou. Após ser concluído, o inquérito será encaminhado para o poder judiciário.