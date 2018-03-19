Homem é assassinado durante jogo de sinuca em bar no ES

A PM informou que nenhum suspeito foi detido até o momento Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Jaguaré, Norte do Estado. O crime aconteceu na noite de sábado (17), mas o corpo foi encontrado apenas na manhã de domingo (18) pela esposa da vítima. Um homem de 40 anos foi morto a tiros em um bar na zona rural de, Norte do Estado. O crime aconteceu na noite de sábado (17), mas o corpo foi encontrado apenas na manhã de domingo (18) pela esposa da vítima.

De acordo com informações passadas à Polícia Militar, a vítima jogava sinuca no bar com outra pessoa. Por volta das 22 horas, o suspeito saiu do meio da plantação de café já atirando na direção da vítima e dizendo que iria matar a testemunha, que conseguiu correr do local. A esposa da vítima também estava no bar e se trancou no estabelecimento.

Algum tempo depois, a mulher viu que não havia ninguém no bar. Ela foi para sua casa e se trancou com medo de o criminoso estar por perto, só saindo da residência na manhã seguinte. Quando saiu, encontrou o corpo do marido caído próximo à mesa de sinuca no bar, já sem vida.

A PM informou que ninguém soube falar a motivação do crime ou quem o cometeu. Próximo ao corpo havia cápsulas deflagradas aparentemente de calibre 22. A identidade da vítima não foi divulgada. O corpo foi recolhido pela perícia.