Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jaguaré

Homem é assassinado durante jogo de sinuca em bar no ES

O corpo da vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado pela esposa na manhã de domingo (18)

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:08
A PM informou que nenhum suspeito foi detido até o momento Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um homem de 40 anos foi morto a tiros em um bar na zona rural de Jaguaré, Norte do Estado. O crime aconteceu na noite de sábado (17), mas o corpo foi encontrado apenas na manhã de domingo (18) pela esposa da vítima.
De acordo com informações passadas à Polícia Militar, a vítima jogava sinuca no bar com outra pessoa. Por volta das 22 horas, o suspeito saiu do meio da plantação de café já atirando na direção da vítima e dizendo que iria matar a testemunha, que conseguiu correr do local. A esposa da vítima também estava no bar e se trancou no estabelecimento.
Algum tempo depois, a mulher viu que não havia ninguém no bar. Ela foi para sua casa e se trancou com medo de o criminoso estar por perto, só saindo da residência na manhã seguinte. Quando saiu, encontrou o corpo do marido caído próximo à mesa de sinuca no bar, já sem vida.
A PM informou que ninguém soube falar a motivação do crime ou quem o cometeu. Próximo ao corpo havia cápsulas deflagradas aparentemente de calibre 22. A identidade da vítima não foi divulgada. O corpo foi recolhido pela perícia.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados