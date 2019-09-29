Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é assassinado a tiros em distrito de Cachoeiro

Segundo a polícia, Ramon Quinelato do Amparo caminhava por uma das ruas de Coutinho quando foi assassinada a tiros
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 set 2019 às 10:44

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 10:44

Viatura da Polícia Militar Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Um homem de 27 anos foi morto a tiros no final da manhã deste domingo (29) em Coutinho, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Ramon Quinelato do Amparo, não resistiu e morreu no local.
O crime aconteceu por volta das 11h20. Testemunhas contaram aos militares que a vítima caminhava pela rua, próximo a uma casa de shows local, quando foi surpreendido por tiros disparados por homens armados que estavam em um carro de cor prata.
Os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados pela polícia. A perícia foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo Aline Freitas, companheira há 11 anos da vítima, o crime aconteceu a cerca de 100 metros da casa da família. “Hoje de manhã fez algo que não costuma fazer, sair de casa sem escovar dentes, deu um beijo no filho e saiu. Logo após escutei os tiros e imaginei que pudesse ser ele. Logo vi a movimentação”, contou.
Além do filho de dois anos, a mulher da vítima está grávida de nove meses. Aline desconhece a motivação e quem possa ter matado seu marido. “Dentro de casa foi bom pai e não conversava das coisas que aconteciam fora de casa”, revelou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas
Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados