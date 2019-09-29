Homem é assassinado a tiros em distrito de Cachoeiro

Viatura da Polícia Militar Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Ramon Quinelato do Amparo, não resistiu e morreu no local. Um homem de 27 anos foi morto a tiros no final da manhã deste domingo (29) em Coutinho, distrito de, no Sul do Estado. Segundo a, a vítima, Ramon Quinelato do Amparo, não resistiu e morreu no local.

O crime aconteceu por volta das 11h20. Testemunhas contaram aos militares que a vítima caminhava pela rua, próximo a uma casa de shows local, quando foi surpreendido por tiros disparados por homens armados que estavam em um carro de cor prata.

Os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados pela polícia. A perícia foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo Aline Freitas, companheira há 11 anos da vítima, o crime aconteceu a cerca de 100 metros da casa da família. “Hoje de manhã fez algo que não costuma fazer, sair de casa sem escovar dentes, deu um beijo no filho e saiu. Logo após escutei os tiros e imaginei que pudesse ser ele. Logo vi a movimentação”, contou.