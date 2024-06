No quintal de casa

Homem com filha no colo é morto ao beber com alvo de atirador em Linhares

Testemunhas contaram à PM que homem baleado na perna, que sobreviveu, trocou ameaças com suspeito durante a semana do crime

Um homem de 28 anos foi assassinado a tiros na localidade de Chapadão das Palminhas, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (2). Segundo a Polícia Militar, Edenilson Lacerda Santos estava com a filha de um ano e seis meses no colo no momento do crime. A bebê sofreu um pequeno corte. Um dos disparos atingiu também outro homem, baleado na perna.

A PM informou que testemunhas relataram que o homem que sobreviveu aos disparos havia discutido com o suspeito e trocado ameaças pelo WhatsApp por motivos passionais. No domingo, Edenilson e a outra vítima estavam bebendo no quintal de uma casa, quando chegou uma picape Volkswagen Saveiro cabine dupla branca, de onde saiu o autor dos disparos.

Edenilson não resistiu e faleceu no local. O homem que sobreviveu foi atingido com um tiro na perna. No hospital, ele confirmou para a polícia que a briga ocorreu devido a uma namorada. A vítima não tem risco de morte. O suspeito fugiu por uma área de vegetação e não foi localizado pelos policiais.

A criança ferida durante a confusão foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil, onde identificaram que ela não sofreu uma perfuração, mas apenas um corte na coxa do lado esquerdo, em que não foi necessário fazer suturação.

A Polícia Civil, em nota, informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A corporação disse que até a publicação desta matéria nenhum suspeito havia sido detido, e detalhes da investigação não seriam divulgados. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou a corporação.

Fim de semana violento

O fim de semana foi marcado por quatro homicídios em Linhares, contando com a morte de Edenilson, no domingo. Os outros três aconteceram no sábado (1º), sendo um no bairro Três Barras, em frente a uma casa de shows. Os outros dois foram no bairro Interlagos e no Centro.

