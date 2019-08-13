Homem ameaça mãe e esposa com faca em Colatina

A mãe e a esposa. Estas foram as duas pessoas que um homem de 35 anos resolveu ameaçar com uma faca, no domingo (11), em, nodo Estado. O crime aconteceu durante a noite, por volta das 21h, no bairro Lacê. Para se protegerem da agressão, as duas vítimas, de 32 e 56 anos, fugiram para a casa de um vizinho.