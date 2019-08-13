Homem ameaça mãe e esposa com faca em Colatina

A mãe e a esposa. Estas foram as duas pessoas que um homem de 35 anos resolveu ameaçar com uma faca, no domingo (11), em Colatina, no Noroeste do Estado. O crime aconteceu durante a noite, por volta das 21h, no bairro Lacê. Para se protegerem da agressão, as duas vítimas, de 32 e 56 anos, fugiram para a casa de um vizinho.
De acordo com o relatado pela mulher do agressor, que acionou a Polícia Militar, elas precisaram sair correndo da residência, por causa da ameaça do marido. No dia anterior, ele já havia tido o mesmo comportamento contra ela. Com sinais de embriaguez, o homem foi conduzido à 15ª Delegacia Regional, em Colatina.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o crime de ameaça necessita da manifestação de procedibilidade por parte da vítima, que é feita por meio de representação criminal, o que ainda não foi feito. Desta forma, o suspeito foi ouvido e liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Colatina.