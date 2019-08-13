Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Homem ameaça mãe e esposa com faca em Colatina

Com sinais de embriaguez, o homem foi conduzido à 15ª Delegacia Regional

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 13:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 13:38
Fachada da 15ª Delegacia Regional, em Colatina, no Noroeste do Estado Crédito: Larissa Avilez
A mãe e a esposa. Estas foram as duas pessoas que um homem de 35 anos resolveu ameaçar com uma faca, no domingo (11), em Colatina, no Noroeste do Estado. O crime aconteceu durante a noite, por volta das 21h, no bairro Lacê. Para se protegerem da agressão, as duas vítimas, de 32 e 56 anos, fugiram para a casa de um vizinho.
De acordo com o relatado pela mulher do agressor, que acionou a Polícia Militar, elas precisaram sair correndo da residência, por causa da ameaça do marido. No dia anterior, ele já havia tido o mesmo comportamento contra ela. Com sinais de embriaguez, o homem foi conduzido à 15ª Delegacia Regional, em Colatina.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o crime de ameaça necessita da manifestação de procedibilidade por parte da vítima, que é feita por meio de representação criminal, o que ainda não foi feito. Desta forma, o suspeito foi ouvido e liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Colatina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados