Grupo é detido por planejar matar coordenadora de escola em Vila Velha

Tudo aconteceu porque um deles, um adolescente de 16 anos que estuda na unidade, discutiu com a coordenadora após se recusar tirar o boné em sala de aula e a profissional chamou a família dele na escola

Uma jovem de 19 anos foi presa e três adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, foram apreendidos suspeitos de tentarem invadir uma escola da rede municipal de Vila Velha, na tarde de quinta-feira (10), para matar a coordenadora da unidade. Agentes da Guarda Municipal conseguiram impedir o crime e intensificaram o patrulhamento no entorno da instituição de ensino nesta sexta-feira (11).

O nome do bairro, da escola e dos envolvidos não estão sendo divulgados em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), para preservar menores que estudam na unidade e a coordenadora, alvo da ameaça.

Segundo a Guarda de Vila Velha, por volta das 13h30, os agentes foram acionados para atender a uma ocorrência envolvendo alunos. Ao chegarem ao local, encontraram um adolescente de 15 anos com uma faca na mão, ao lado de uma jovem de 19 anos e uma adolescente de 14. Eles forçavam o portão da escola e chegaram a danificar a estrutura.

A Guarda Municipal informou que o trio tentava entrar na escola com intenção de matar a coordenadora. No momento da abordagem, um quarto suspeito, um aluno de 16 anos, saiu de dentro da unidade e também foi detido. Ele confirmou aos guardas que o grupo foi ao local para atentar contra a vida da funcionária.

Discussão por causa de um boné

A confusão teria começado um dia antes, quando esse mesmo aluno de 16 anos discutiu com a coordenadora após se recusar a tirar o boné dentro da sala de aula, contrariando uma norma da escola. A direção acionou a Guarda Municipal na ocasião e convocou a família do estudante para uma reunião, o que teria motivado a reação dele e dos colegas.

Todos os suspeitos foram levados para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Segundo a Guarda Municipal, eles foram conduzidos sem lesões e sem o uso de algemas. Apesar do ocorrido, as aulas continuaram normalmente.

A Polícia Civil informou que a suspeita de 19 anos, conduzida pela Guarda Municipal à Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle), foi autuada em flagrante por organização criminosa e foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já os adolescentes, de 16 e 15 anos, e a adolescente de 14 anos, foram autuados por ato infracional análogo ao crime de organização criminosa e foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

