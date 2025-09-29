Crime de estelionato

Golpista usava podcast e alugava casas de luxo para enganar investidores no ES

Tiago de Souza Monteiro, de 37 anos, foi preso no Rio de Janeiro; ele se apresentava como especialista em investimentos e chegou a movimentar R$ 45 milhões

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:47

Aluguel de casas de alto padrão, participação em podcasts sobre finanças e ostentação de um estilo de vida de sucesso nas redes sociais. Assim era Tiago de Souza Monteiro, de 37 anos, que se apresentava como um especialista em investimentos para convencer vítimas no Espírito Santo a aplicarem dinheiro com ele. O golpe, segundo a Polícia Civil, causou prejuízo de pelo menos R$ 3 milhões. Ele foi preso na última terça-feira (23) em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, após ser localizado com apoio da Polícia Civil fluminense.

Segundo o delegado Fabiano Alves, titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), Tiago dizia ser filiado a uma grande corretora nacional e dizia ter um fundo garantidor de R$ 5 milhões. Ele usava isso para afirmar que qualquer prejuízo seria coberto por esse fundo, ou seja, que os investidores não teriam risco de perder dinheiro. "Com essa promessa, as vítimas ficavam encantadas e começavam a investir dinheiro com ele", afirmou o delegado.

Tiago de Souza Monteiro suspeito de aplicar golpes milionários no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Para reforçar a farsa, ele chegou a participar de um podcast famoso com mais de 500 mil inscritos, além de postar fotos em eventos de mercado financeiro. Segundo a polícia, os eventos eram abertos ao público, mas Tiago fazia parecer que era um convidado especial. As primeiras denúncias surgiram em abril, quando oito pessoas procuraram a polícia relatando prejuízos de ao menos R$ 3 milhões. A investigação apontou que Tiago começou a aplicar o golpe em 2020, e que, ao longo de pouco mais de quatro anos, movimentou R$ 45 milhões em contas bancárias.

Ainda segundo a Defa, o suspeito fugiu do Espírito Santo após perder o dinheiro dos investidores. Para evitar a prisão, passou a se mudar com frequência. Durante o interrogatório, confirmou que perdeu o dinheiro de diversas vítimas e que chega a dever mais de R$ 14 milhões. Quando confrontado com provas de que nunca teve qualquer vínculo com a corretora que dizia representar, preferiu se manter em silêncio.

A polícia acredita que o número de vítimas pode ser ainda maior. A Defa pediu o bloqueio das contas bancárias de Tiago e reforça o pedido para que pessoas que tenham caído no golpe procurem a delegacia. Ele responderá por estelionato.

A reportagem procura a defesa de Tiago de Souza Monteiro e o espaço segue aberto para manifestação.

