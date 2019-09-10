Funcionário de loja é baleado durante assalto em Cachoeiro

O funcionário de uma distribuidora de bebidas foi baleado no final da manhã desta terça-feira (10), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. De acordo com as vítimas, dois bandidos armados chegaram ao estabelecimento comercial, em uma motocicleta Honda Bros. Assustado, um dos funcionários fechou a porta e um dos criminosos atirou contra a vítima.
Segundo a Polícia Militar, após exigir o dinheiro à mulher que estava no caixa, a dupla de bandidos ordenou que uma das vítimas fosse ao escritório, onde acreditavam ter mais dinheiro.
No escritório estava um funcionário, que se assustou com a presença dos assaltantes e tentou fechar a porta. Neste momento, um dos ladrões acabou atirando. A bala acertou de raspão no queixo do funcionário.
Após o roubo, os criminosos fugiram e a vítima ferida foi socorrida para um hospital particular. A família informou que não precisará passar por cirurgia e deve receber alta médica amanhã. A quantia em dinheiro levada pelos assaltantes não foi informada. Buscas foram realizadas, porém nenhum suspeito foi detido.