Funcionário de loja é baleado durante assalto em Cachoeiro

O funcionário de uma distribuidora de bebidas foi baleado no final da manhã desta terça-feira (10), no bairro Aquidaban, em, no Sul do Estado. De acordo com as vítimas, dois bandidos armados chegaram ao estabelecimento comercial, em uma motocicleta Honda Bros. Assustado, um dos funcionários fechou a porta e um dos criminosos atirou contra a vítima.