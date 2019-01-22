Home
Filho mata a mãe e atira contra o irmão em Linhares

Crime aconteceu na noite desta segunda-feira (21), no bairro Interlagos. Suspeito estava sob o efeito de drogas e se desentendeu com os familiares por conta de uma namorada. Ele foi preso