Desaparecida há dias

Família reconhece corpo de mulher encontrado por crianças em mata na Serra

Laira Valesca das Neves Gomes, de 26 anos, não dava notícias há cinco dias; três tatuagens fizeram parentes reconhecerem jovem
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

19 jun 2023 às 21:11

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 21:11

Corpo de Laira Valesca das Neves Gomes, de 26 anos, foi reconhecido por parentes
Corpo de Laira Valesca das Neves Gomes, de 26 anos, foi reconhecido por parentes Crédito: Acervo familiar
Foi através de três tatuagens que familiares reconheceram o corpo de Laira Valesca das Neves Gomes, 26 anos, encontrado por crianças em uma mata no bairro Eldorado, na Serra, na manhã desta segunda-feira (19). A jovem estava desaparecida há cinco dias. 
Depois que as crianças encontraram o corpo, moradores acionaram a polícia. No início da tarde, parentes de Laira estiveram no local e viram as tatuagens. Os peritos disseram que não foi possível identificar marcas de violência no cadáver, que passará por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificar a causa da morte. 
"Ela saía mas sempre voltava, ficava três, quatro dias fora e voltava. Só que me preocupei (hoje) porque ela não deixa de atender o telefone. Eles chegaram aqui e foi reconhecido o corpo. É um baque, ela era gente boa", disse Carlos Henrique Von Duellinger, amigo da família, em entrevista à TV Gazeta.
Segundo apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, Laira morava em Porto Canoa, bairro vizinho a Eldorado. Ela deixou três filhos, com idades entre 3 e 10 anos. A família não sabe o que pode ter acontecido. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e aguarda o resultado da perícia para saber a causa da morte.
Família reconhece corpo de mulher encontrado por crianças em mata na Serra

