Corpo de mulher é encontrado por crianças em mata na Serra

Policiais entraram na mata após as crianças encontrarem o corpo de uma mulher no bairro Eldorado Crédito: Ari Melo

O corpo de uma mulher em avançado estado de decomposição e seminua foi encontrado em uma região de mata no bairro Eldorado, na Serra , na manhã desta segunda-feira (19). Crianças que estavam brincando na região encontraram o corpo e avisaram a mãe. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde constatou o fato.

Parentes de Laira estiveram no local e viram as tatuagens. Os peritos disseram que não foi possível identificar marcas de violência no cadáver, que passará por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificar a causa da morte.

"Ela saía mas sempre voltava, ficava três, quatro dias fora e voltava. Só que me preocupei (hoje) porque ela não deixa de atender o telefone. Eles chegaram aqui e foi reconhecido o corpo. É um baque, ela era gente boa", disse Carlos Henrique Von Duellinger, amigo da família, em entrevista à TV Gazeta.