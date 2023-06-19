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Bairro Eldorado

Corpo de mulher é encontrado por crianças em mata na Serra

Vítima foi encontrada seminua, na manhã desta segunda-feira (19), quando crianças que brincavam em uma região de mata. Mas tarde, a vítima foi identificada como Laira Valesca das Neves Gomes, de 26 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2023 às 16:16

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 16:16

Corpo de mulher é encontrado na Serra
Policiais entraram na mata após as crianças encontrarem o corpo de uma mulher no bairro Eldorado Crédito: Ari Melo
O corpo de uma mulher em avançado estado de decomposição e seminua foi encontrado em uma região de mata no bairro Eldorado, na Serra, na manhã desta segunda-feira (19).  Crianças que estavam brincando na região encontraram o corpo e avisaram a mãe. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde constatou o fato.
Mais tarde, a família da vítima reconheceu o corpo da mulher. Ela foi identificada como Laira Valesca das Neves Gomes, de 26 anos
Parentes de Laira estiveram no local e viram as tatuagens. Os peritos disseram que não foi possível identificar marcas de violência no cadáver, que passará por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificar a causa da morte.
"Ela saía mas sempre voltava, ficava três, quatro dias fora e voltava. Só que me preocupei (hoje) porque ela não deixa de atender o telefone. Eles chegaram aqui e foi reconhecido o corpo. É um baque, ela era gente boa", disse Carlos Henrique Von Duellinger, amigo da família, em entrevista à TV Gazeta.
Segundo apuração da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, Laira morava em Porto Canoa, bairro vizinho a Eldorado. Ela deixou três filhos, com idades entre 3 e 10 anos. A família não sabe o que pode ter acontecido. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e aguarda o resultado da perícia para saber a causa da morte.

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