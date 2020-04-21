Família de Kauã faz homenagem a irmãos assassinados em Linhares

"Hoje faz dois anos que tudo aconteceu. Um caso muito trágico no nosso Estado. Queremos que isso não passe despercebido. Dois anos depois e o caso nem julgado foi. A justiça tem que ser feita e, para isso, o julgamento tem que ser marcado. O que ele fez foi uma barbárie, inaceitável, ele é um monstro. Quero que ele morra na cadeia. Se ele fez o que fez com o próprio filho e o enteado, ele pode fazer com qualquer pessoa. Eu esperava ver meu neto adulto e que eu fosse embora antes dele e não que o tirassem de nós. Por isso eu falo para todos: 'Cuidem de suas crianças'. Criança precisa é de amor"