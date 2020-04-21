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Caso Kauã e Joaquim

Família de Kauã faz homenagem a irmãos assassinados em Linhares

Cerca de dez pessoas se reuniram em Camburi, em Vitória, e fizeram oração em memória aos irmãos Kauã e Joaquim e a outras crianças vítimas da violência no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 14:04

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 14:04

Família de menino Kauã faz oração em memória de vítimas
Família de menino Kauã faz oração em memória de vítimas Crédito: Reprodução/Ronaldo Rodrigues
Família de Kauã faz homenagem a irmãos assassinados em Linhares
Após dois anos do assassinato dos irmãos Kauã Sales Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves Sales, de 3, estuprados, mortos e queimados pelo ex-pastor Georgeval Alves Gonçalves, familiares de Kauã fizeram uma oração em memória das crianças.  Com poucas pessoas, utilizando máscaras e mantendo a distância um do outro, o grupo esteve na manhã desta terça-feira (21) no Viaduto Araceli, que fica no final da Praia de Camburi, em Vitória.
O encontro começou às 9h30 e contou com a presença de cerca de dez pessoas. Tomando os cuidados necessários para evitar a propagação do novo coronavírus, como o uso do álcool em gel, os familiares de Kauã fizeram uma oração em homenagem às crianças. Kauã era enteado de Georgeval e irmão de Joaquim, filho do ex-pastor. 

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Entre os familiares e amigos, estavam a avó paterna de Kauã, Marlúcia Butkovsky Loureiro, e o pai,  Rainy Butkovsky.  Eles levaram fotos dos irmãos e de outras crianças vítimas de violência, como Araceli Cabrera Sánchez Crespo, morta em 1973, Thayná Andressa de Jesus Prado, sequestrada em 2017, e da menina Fabiane Isadora Claudino, morta no mesmo ano. Eles ainda cravaram no gravado flores artesanais com os nomes das crianças, levaram brinquedos dos irmãos e fizeram uma oração em memória.
Família de menino Kauã faz oração em memória de vítimas
  Crédito: Reprodução/Ronaldo Rodrigues

"EU ESPERAVA VER MEU NETO ADULTO", LAMENTA AVÓ

Chorando, a avó de Kauã, Marlúcia Butkovsky Loureiro, conversou com a TV Gazeta sobre a saudade do neto. Ela contou que, como o Georgeval está detido em prisão provisória, ela teme que ele seja solto por meio de algum recurso. 
"Hoje faz dois anos que tudo aconteceu. Um caso muito trágico no nosso Estado. Queremos que isso não passe despercebido. Dois anos depois e o caso nem julgado foi. A justiça tem que ser feita e, para isso, o julgamento tem que ser marcado. O que ele fez foi uma barbárie, inaceitável, ele é um monstro. Quero que ele morra na cadeia. Se ele fez o que fez com o próprio filho e o enteado, ele pode fazer com qualquer pessoa. Eu esperava ver meu neto adulto e que eu fosse embora antes dele e não que o tirassem de nós. Por isso eu falo para todos: 'Cuidem de suas crianças'. Criança precisa é de amor"
Marlúcia Butkovsky Loureiro - Avó de Kauã
(Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta).

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