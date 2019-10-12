Tragédia

Família comemorava Dia das Crianças quando bebê morreu afogada

Muito abalada, a mãe da criança disse que levou as filhas a casa de uma amiga para brincarem. A adolescente, de 16 anos, foi a primeira a perceber que a irmã, de um ano e três meses, estava boiando na piscina

Publicado em 12 de outubro de 2019

Isabella Ramos, de um ano e três meses, morreu afogada em uma piscina neste sábado em Morada da Barra, Vila Velha Crédito: Acervo pessoal

A família da menina Isabella Ramos Sales, de um ano e três meses, que morreu afogada em uma piscina, na manhã deste sábado (12), comemorava o Dia das Crianças quando a tragédia aconteceu. Eles passavam o final de semana na casa de uma amiga em Morada da Barra, Vila Velha.

A mãe de Isabella esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para reconhecer e liberar o corpo da filha. Muito abalada, a autônoma Lorena Ramos, 31, contou que mora no bairro Ataíde, em Vila Velha, mas foi com duas filhas - Isabella e uma adolescente de 16 anos - para a casa de uma amiga em Morada da Barra.

As duas haviam combinado de reunir a família e os filhos para comemorar o Dia das Crianças no local. Na casa, há uma piscina em que as duas famílias passaram o dia na última sexta-feira (11). Eles dormiram na casa e na manhã deste sábado o acidente aconteceu.

A mãe de Isabella conta que ela e a amiga foram ao mercado comprar alguns alimentos para o almoço e a criança ficou sendo cuidada pela irmã de 16 anos e a mãe da amiga. Em um rápido momento de distração, enquanto a mãe da amiga fazia o almoço e a adolescente estava na sala, Isabella caiu na piscina, sem que ninguém visse.

Lorena Ramos, mãe de Isabella, esteve no DML para liberar o corpo da filha na tarde deste sábado (12) Crédito: Elis Carvalho

A irmã de 16 anos foi a primeira a perceber que a Isabella estava na piscina, boiando. Ela retirou a criança e tentou reanimá-la com a ajuda de uma atendente do Samu, por telefone. Ela conta que a menina já estava com corpo mole e chegou a vomitar um pouco. O Samu também foi ao local e durante muito tempo tentaram reanimá-la, mas a criança não resistiu e morreu.

“Eu estava no mercado quando me ligaram avisando que a Isabella havia caído na piscina. Voltei para casa desesperada. Quando cheguei, o Samu já estava tentando reanimá-la. Minha filha era uma criança alegre, não dava trabalho nenhum, só chorava quando estava com fome e com sono", lembrou.

A mãe contou que a filha estava muito animada e ansiosa com a festividade do fim de semana. Ela contou que na tarde da última sexta-feira (11) Isabella não queria sair da piscina. Lorena disse, ainda, que todos estão arrasados pela festividade ter terminado de maneira trágica.

“Ela estava muito feliz com o passeio. Ontem (sexta) nem queria sair da piscina. Meus filhos de oito, 13 e 16 anos estão arrasados. A mais velha não para de chorar, está se sentindo culpada. A todo momento me pede perdão por não ter visto quando a irmã caiu na piscina. Acredito que ela vai ter que passar por algum trabalho psicológico para esquecer o trauma. O pai está inconformado, mal fala, está sem acreditar. Para nós, tudo está sendo muito triste”, disse.

O velório de Isabella será realizado na noite deste sábado na Capela Mortuária de Araçás, em Vila Velha. O enterro está previsto para a manhã deste domingo (13), às 10h, no cemitério Santa Inês, também em Vila Velha.

