Ex-detento tenta entrar com cigarro de maconha em presídio no ES

Um ex-detento, de 28 anos, precisou ser conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica ao tentar entrar com um cigarro de maconha e uma pequena quantidade da droga no Complexo Prisional de Viana.
Segundo informações da Polícia Civil, na delegacia, o rapaz "assinou um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foi liberado após assumir o compromisso de responder em Juízo. O procedimento foi encaminhado à Justiça", disse a PC, por meio de nota.
O jovem não está tendo o nome divulgado porque não chegou a ser preso. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus), o rapaz tem registro no sistema prisional no período de maio de 2014 a maio de 2015.