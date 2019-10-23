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Foi parar na delegacia

Ex-detento tenta entrar com cigarro de maconha em presídio no ES

O jovem de 28 anos, que já ficou preso por um ano, de maio de 2014 ao mesmo mês de 2015, tentou entrar com a droga no Complexo Prisional de Viana

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 13:54
Complexo Prisional de Viana Crédito: Divulgação
Um ex-detento, de 28 anos, precisou ser conduzido à 4ª Delegacia Regional de Cariacica ao tentar entrar com um cigarro de maconha e uma pequena quantidade da droga no Complexo Prisional de Viana. 
Segundo informações da Polícia Civil, na delegacia, o rapaz "assinou um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foi liberado após assumir o compromisso de responder em Juízo. O procedimento foi encaminhado à Justiça", disse a PC, por meio de nota.
O jovem não está tendo o nome divulgado porque não chegou a ser preso. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus), o rapaz tem registro no sistema prisional no período de maio de 2014 a maio de 2015.

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