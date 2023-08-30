Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inquérito concluído

Engenheiro que matou mãe em Vitória é indiciado por feminicídio majorado

Anna Geralda Boninsenha, de 84 anos, foi encontrada morta dentro de casa; filho dela, Wagner Boninsenha, foi indiciado por feminicídio majorado porque vítima era idosa
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

30 ago 2023 às 14:14

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 14:14

Wagner Boninsenha, de 65 anos, confessou ter matado a mãe
Wagner Boninsenha, de 65 anos, confessou ter matado a mãe Crédito: Arquivo pessoal
Polícia Civil do Espírito Santo concluiu e encaminhou à Justiça, no último dia 24, o inquérito policial que investigava o assassinato de Anna Geralda Boninsenha, de 84 anos, encontrada morta dentro de casa em Jardim Camburi, em Vitória, no dia 17 de agosto. O filho da idosa, Wagner Boninsenha, de 65 anos, confessou o crime e foi preso horas depois. A corporação indiciou Wagner pelo crime de feminicídio majorado pela vítima ter mais de 60 anos. Ainda segundo a corporação, o inquérito foi realizado por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM).

Inquérito concluído | Entenda

A conclusão de um inquérito significa que todas as investigações preliminares relacionadas a um caso criminal foram encerradas. Um inquérito é um procedimento investigativo conduzido pelas autoridades competentes, neste caso, a Polícia Civil. A conclusão de um inquérito não significa automaticamente que uma pessoa será acusada ou julgada. Depois da conclusão do inquérito, cabe ao Ministério Público do Espírito Santo decidir se denuncia o indiciado.

A idosa foi encontrada morta e com marcas de agressão no pescoço. Anna Geralda Boninsenha estava sozinha na residência quando uma cuidadora de idosos chegou e a encontrou caída no chão. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as marcas indicavam "possível estrangulamento". A Polícia Civil informou, na manhã do dia 17 de agosto, que prendeu o engenheiro agrônomo Wagner Boninsenha, de 65 anos, filho da vítima.
Ainda segundo a PM, uma filha da vítima esteve no local após a morte da mulher e informou que outro filho da idosa morava com a mãe na residência. Ele não estava na casa no momento em que a polícia chegou.
A filha relatou à polícia ter falado ao telefone com o irmão, o suspeito Wagner Boninsenha, de 65 anos. O engenheiro agrônomo teria dito que estava em um shopping na Serra e que "sabia o que aconteceu" com a idosa de 84 anos. A polícia, então, foi até o centro comercial onde ele estaria, mas não encontrou o homem.
Durante as buscas, os policiais fizeram contato por telefone com Wagner, que atendeu e foi questionado sobre o crime ocorrido no bairro Jardim Camburi. Neste momento, o suspeito confessou ter matado a mãe, mas afirmou que não queria ser preso. Ainda por telefone, ele disse aos policiais que iria dormir para, no dia seguinte, se matar. Wagner Boninsenha, de 65 anos, foi preso dentro do quarto da pousada.
Rua em que a idosa assassinada morava em Jardim Camburi, em Vitória
Rua em que a idosa assassinada morava em Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução | Maps
Nesta quarta-feira (30), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável por monitorar o sistema prisional capixaba, informou que Wagner Boninsenha continua no Centro de Triagem de Viana.
Engenheiro que matou mãe em Vitória é indiciado por feminicídio majorado

Engenheiro teve prisão mantida em audiência de custódia

Um dia após ser preso e confessar ter matado a mãe, Wagner passou por uma audiência de custódia. Esta fase do processo permite que a pessoa detida seja apresentada a um juiz. É o primeiro contato formal com um juiz e dá ao suspeito a oportunidade de dar detalhes sobre o crime e se defender.
Nesta audiência, o juiz determina se há motivo suficiente para manter a pessoa presa. Neste caso, a juíza Raquel de Almeida Valinho decidiu que Wagner deveria continuar preso. Na decisão, a magistrada considerou que o delito foi praticado "com extrema violência e sem remorso".
Durante a audiência, o Ministério Público manifestou-se pedindo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em razão da gravidade da conduta do autuado. Ou seja, pediu que a prisão fosse mantida. A Defesa, por outro lado, requereu a liberdade provisória, destacando que o autuado não tem ficha criminal e possui residência fixa, além de quadro depressivo severo.

MPES deve receber inquérito feito pela PC

Após a conclusão do inquérito feito pela Polícia Civil, é o Ministério Público do Espírito Santo o órgão que deve receber o documento. O MP recebe o inquérito e pode apresentar uma denúncia contra Wagner.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da 15ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, informou que recebeu o Inquérito Policial na terça-feira (29) e está analisando as informações.

Veja Também

Reviravolta no caso: vereador do ES é denunciado por homicídio doloso

Após reviravolta, adolescente apreendido por morte de cigana é solto no ES

Era Gratz: crimes de corrupção estão parados na Justiça e prescrevendo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Feminicídio Bairro Jardim Camburi MPES Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados