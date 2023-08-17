Idosa de 84 anos é assassinada dentro de casa em Vitória e filho é preso

Wagner Boninsenha, de 65 anos, confessou ter matado a mãe Crédito: Arquivo pessoal

Uma idosa de 84 anos foi encontrada morta e com marcas de agressão no pescoço na tarde da última quarta-feira (16), dentro da casa em que morava no bairro Jardim Camburi , em Vitória . Anna Geralda Boninsenha estava sozinha na residência quando uma cuidadora de idosos chegou e a encontrou caída no chão. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as marcas indicavam "possível estrangulamento". A Polícia Civil informou, na manhã desta quinta-feira (17), que prendeu o engenheiro agrônomo Wagner Boninsenha, de 65 anos, filho da vítima, que morava com a mãe. Ele é suspeito do crime.

Segundo a Polícia Militar , a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia atestado a morte da mulher.

Rua em que a idosa assassinada morava em Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução | Maps

Ainda segundo a PM, uma filha da vítima esteve no local após a morte da mulher e informou que outro filho da idosa morava com a mãe na residência. Ele não estava na casa no momento em que a polícia chegou.

Filho de idosa morta foi preso dentro de pousada na Serra

A filha da vítima relatou à polícia ter falado ao telefone com o irmão, o suspeito Wagner Boninsenha, de 65 anos. O engenheiro agrônomo teria dito que estava em um shopping na Serra e que "sabia o que aconteceu" com a idosa de 84 anos. A polícia, então, foi até o centro comercial onde ele estaria, mas não encontrou o homem. Os policiais também foram ao Terminal de Carapina e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Durante as buscas, os policiais fizeram contato por telefone com Wagner, que atendeu e foi questionado sobre o crime ocorrido no bairro Jardim Camburi. Neste momento, o suspeito confessou ter matado a mãe, mas afirmou que não queria ser preso. Ainda por telefone, ele disse aos policiais que iria dormir para, no dia seguinte, se matar. O engenheiro agrônomo desligou o telefone e não deu detalhes sobre o local em que estava.

Os policiais continuaram as buscas, sobretudo em pousadas e hotéis. Parte da equipe foi até uma pousada na Rodovia Norte Sul, na altura do bairro Manoel Plaza, na Serra. Um funcionário foi perguntado sobre Wagner e informou que o suspeito estava em um dos quartos.

Wagner Boninsenha, de 65 anos, foi preso dentro do quarto da pousada. Não há informações se ele apresentou resistência. Um celular foi apreendido com o suspeito.

Polícia Civil informa sobre prisão

A Gazeta para saber se alguém foi ouvido durante a ocorrência e qual foi o procedimento adotado com o corpo da idosa. Inicialmente, a reportagem apurou que o boletim de ocorrência trazia a informação, com base na avaliação da perícia, que o caso era "provavelmente" um homicídio. Polícia Civil foi procurada na manhã desta quinta (17) porpara saber se alguém foi ouvido durante a ocorrência e qual foi o procedimento adotado com o corpo da idosa. Inicialmente, a reportagem apurou que o boletim de ocorrência trazia a informação, com base na avaliação da perícia, que o caso era "provavelmente" um homicídio.