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Briga de facções

Mulher é assassinada a tiros após ser alvo de emboscada na Serra

Vídeo mostra a vítima, de 51 anos, identificada como Eliana Faria, tentando fugir dos criminosos; segundo testemunhas, ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2023 às 18:51

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 18:51

Uma mulher de 51 anos foi morta a tiros na noite dessa terça-feira (15), na Rua dos Cravos, em Campinho da Serra, Serra. A suspeita é de que Eliana Faria tenha sido alvo de uma emboscada. Imagens mostram o momento em que ela tenta fugir, e os suspeitos fugindo do local logo após o crime. Vários disparos acertaram portões e muros das casas da região (veja acima). 
Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os suspeitos mataram Eliana próximo à casa dela. Eles teriam cercado a mulher com um carro e uma moto, e usaram duas armas diferentes para executá-la. Ninguém havia sido detido até a publicação desta matéria. 
Durante o atendimento à ocorrência, testemunhas afirmaram à Polícia Militar que Eliana tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região. Ainda conforme apuração da reportagem, também foi relatado aos militares que ela vendia os entorpecentes para criminosos do bairro Planalto Serrano, mas se envolveu com facções que estão em guerra e, por isso, foi assassinada. 
Eliana Faria, de 51 anos, foi morta após emboscada na Serra
Eliana Faria, de 51 anos, foi morta após emboscada na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um morador, que não quis se identificar, afirmou à reportagem que Eliana já teve problemas com traficantes da comunidade. Moradores contaram que ela já havia sido agredida e teve o cabelo cortado no meio da rua. 
A Gazeta demandou a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. 

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Grande Vitória homicídio planalto serrano Serra tráfico de drogas
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