Homem tenta roubar carro, atropela vigilante e acaba preso em Vila Velha

Carlos Alexander de Souza foi preso suspeito de tentar roubar um carro no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha Crédito: Fabrício Christ

Um homem de 50 anos foi preso suspeito de tentar roubar um carro no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na manhã da última terça-feira (15). A repórter Dani Carla, da TV Gazeta, apurou que a vítima, um vigilante de 45 anos, estacionou o veículo próximo ao seu local de trabalho, quando, por volta de 10h30, ouviu um barulho semelhante ao do motor do automóvel e flagrou o suspeito tentando roubá-lo.

Ao ir até onde havia estacionado seu carro, o homem percebeu que o suspeito estava no banco do motorista com o veículo já ligado. Quando percebeu que o dono do carro estava próximo, o homem, identificado como Carlos Alexander de Souza, acelerou o veículo para atropelar a vítima e tentar fugir. O vigilante foi atingido e caiu no chão, se ferindo na cabeça, além de sofrer escoriações pelo corpo.

Após a situação, Carlos deu ré e bateu com o carro em um poste na calçada, quebrando o vidro de trás do veículo. Ao perceber que não iria conseguir fugir com o veículo, o suspeito saiu do local a pé em direção à Terceira Ponte, mas fpoi perseguido e detido por populares, além de um policial que estava na Avenida Carioca.

Após a chegada da Polícia Militar, foi informado aos policiais que Carlos teria utilizado uma tesoura pequena para conseguir ligar o veículo. O suspeito foi colocado no compartimento de segurança da viatura e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por tentativa de roubo, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

À reportagem da TV Gazeta, o suspeito afirmou que só queria roubar o rádio de som do carro, mas se assustou com a chegada do vigilante e tentou fugir. Mesmo com os ferimentos, a vítima passa bem.