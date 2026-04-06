Motociclista morre após colidir com poste em avenida de Vila Velha; vídeo

Um motociclista morreu após colidir com um poste na Avenida Leila Diniz, no bairro Novo México, em Vila Velha, às 3h13 da madrugada desta segunda-feira (6).

Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens mostram o condutor saindo da Rodovia Darly Santos e acessando a avenida, quando atinge a estrutura de concreto e, em seguida, cai. Moradores relataram à TV Gazeta que a vítima não resistiu aos ferimentos. Testemunhas também registraram a presença de uma viatura da Polícia Militar e do veículo do Instituto Médico Legal (IML) no local.