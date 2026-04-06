BBB 26: Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão Crédito: Divulgação / Globo

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão do BBB 26, desta semana. A definição foi feita no programa deste domingo, 5, que também contou com a eliminação de Chaiany e a Prova do Líder vencida por Juliano Floss.

Diante de um empate entre Samira e Marciele, ambas com três votos, Juliano, como Líder, foi o responsável pelo desempate, escolhendo Marciele. Jordana, com direito a contragolpe, puxou Samira à berlinda.

Quem votou em quem no Paredão do BBB 26

- O Líder Juliano Floss indicou Jordana ao Paredão.

- Gabriela votou em Leandro Boneco.

- Leandro Boneco votou em Samira.

- Ana Paula votou em Marciele.

- Marciele votou em Samira.

- Samira votou em Marciele.

- Jordana votou em Samira.

- Milena votou em Marciele.

Como foi a formação do Paredão

- O Líder indica um participante.

- O mais votado pela casa está no Paredão.

- O indicado pelo Líder tem direito a contragolpe.

- Não tem Prova Bate e Volta.