BBB 26: Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão do BBB 26, desta semana. A definição foi feita no programa deste domingo, 5, que também contou com a eliminação de Chaiany e a Prova do Líder vencida por Juliano Floss.
Diante de um empate entre Samira e Marciele, ambas com três votos, Juliano, como Líder, foi o responsável pelo desempate, escolhendo Marciele. Jordana, com direito a contragolpe, puxou Samira à berlinda.
Quem votou em quem no Paredão do BBB 26
- O Líder Juliano Floss indicou Jordana ao Paredão.
- Gabriela votou em Leandro Boneco.
- Leandro Boneco votou em Samira.
- Ana Paula votou em Marciele.
- Marciele votou em Samira.
- Samira votou em Marciele.
- Jordana votou em Samira.
- Milena votou em Marciele.
Como foi a formação do Paredão
- O Líder indica um participante.
- O mais votado pela casa está no Paredão.
- O indicado pelo Líder tem direito a contragolpe.
- Não tem Prova Bate e Volta.
- Um participante será eliminado do BBB 26 na terça-feira, 7.