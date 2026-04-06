Paredão

BBB 26: Chaiany é eliminada com 61,07% dos votos

Chaiany deixou a disputa no 12° Paredão. Ela disputou a permanência na casa com Marciele e Juliano Floss,
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 09:40

Mesmo não sendo escolhida diretamente pelo público para entrar no programa, Chaiany teve uma segunda oportunidade no “Quarto Branco” (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Chaiany é eliminada com 61,07% dos votos
Chaiany Andrade é a 12ª eliminada do BBB 26 (Globo), com 61,07% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite deste domingo (5). Marciele Albuquerque (20,37%) e Juliano Floss (18,56%) disputaram a berlinda com a sister.
A goiana não foi a escolhida do público para entrar no reality após passar pela casa de vidro, mas ganhou o direito de disputar o prêmio de R$ 5,5 milhões de reais após passar cinco dias resistindo no Quarto Branco.
A trajetória de Chaiany na casa mais vigiada do Brasil ficou marcada por sua amizade com Gabriela, sua aliança com Babu Santana e seus embates com Jordana e com Ana Paula Renault. Este foi o terceiro paredão enfrentado pela pipoca.
Chaiany recebeu 60,32% dos votos únicos, ante 20,73% de Marciele e 18,95% de Juliano. Já no voto da torcida, a eliminada recebeu 62,82% dos votos, enquanto a paraense foi votada por 19,54% do público e o dançarino por 17,64%.
Durante o discurso de eliminação, Tadeu citou o filme 'Gênio Indomável' para argumentar que a história da sister no BBB poderia ser digna de Oscar, mas ela não conseguiu explorar o seu potencial, pois se sabotava, tal qual o personagem do longa.
"Você não se entendeu. Quando você se encolheu, você sumiu. Você perdeu totalmente o ritmo. [...] Gratidão, Chai, vem pra cá", declarou o apresentador.

