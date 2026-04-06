Juliano Floss supera Ana Paula e vence a Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução Globo

Juliano Floss venceu a Prova do Líder do BBB 26 neste domingo, 5. Ele chamou Ana Paula, Milena e Samira para o grupo Vip. O programa do domingo também contou com a eliminação de Chaiany.

A Prova do Líder foi dividida em duas fases. Na primeira, os participantes pegam uma carta, que pode interferir nas vantagens da pontuação da fase seguinte. Eles devem usar uma máquina arremessadora de bolas para tentar encaixá-las em regiões pré-determinadas de uma rede.

Os dois melhores colocados avançam à fase final. Será feito um novo sorteio e cada um escolherá uma última carta. Eles terão três bolas de tênis para acertar nas redes dos alvos. Quem tiver mais pontos após a aplicação das vantagens das cartas, vence a Prova do Líder de hoje no BBB 26.

Os participantes foram individualmente à área de prova. O restante ficou confinado em um quarto, sem ter acesso ao que ocorria do lado de fora.

Juliano e Ana Paula se saíram melhor e se classificaram à disputa da 2.ª fase. Ela acabou errando suas três tentativas, enquanto Floss pontuou nas duas primeiras, sendo declarado Líder sem precisar fazer a última.

Confira abaixo quantos pontos cada um fez (os nomes estão dispostos na ordem de disputa):

Pontuação da 1.ª fase da Prova do Líder

- Leandro Boneco: Não pontuou (teve chance de fazer um arremesso a mais, mas desperdiçou).

- Samira: 35 pontos (teve chance de aumentar pontuação em 20% caso acertasse todos os lançamentos, mas desperdiçou).

- Milena: 30 pontos (teve chance de fazer um arremesso a mais, mas desperdiçou).

- Marciele: 40 pontos (acertou 32, mas recebeu 25% de bônus na pontuação).

- Gabriela: Não pontuou (teve chance de receber 25% de bônus, mas desperdiçou).

- Ana Paula: 64 pontos (teve chance de aumenta os pontos em 10% caso acertasse as três bolas, mas desperdiçou).

- Jordana: Não pontuou (teve chance de aumentar em 50% os pontos de sua melhor jogada, mas errou todas).

- Juliano: 112 pontos (acertou três arremessos de 35 e ganhou um bônus).

2.ª Fase da Prova do Líder

- Juliano: 60 pontos.