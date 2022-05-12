Empresários usam fotos de alunos para fraudar presença em aula no ES

Correção A versão anterior desta matéria informava, erroneamente, que o local onde as presenças em aulas eram fraudadas era um Centro de Formação de Condutores (CFC). Entretanto, o Detran|ES informou que se trata de uma empresa que fornece cursos especializados para condutores. O título e o texto foram corrigidos.

Dois empresários, de 35 e 36 anos, foram presos, nesta quarta-feira (11), suspeitos de fraudarem presenças nas aulas de uma empresa que fornece cursos especializados para condutores no Centro de São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo . Os sócios do local utilizavam fotos dos alunos para realizar o reconhecimento facial. Eles foram autuados por falsidade ideológica e as pessoas que tiveram as fotos usadas também podem responder pelo crime.

A fraude foi percebida pela Corregedoria do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) , após o setor técnico do órgão realizar um monitoramento das presenças. A informação foi repassada para a equipe da Delegacia de São Gabriel da Palha.

Os policiais solicitaram que o Detran|ES informasse o momento em que a validação da presença seria realizada, para irem à instituição e flagrarem a fraude. No local, a equipe se deparou com salas de aula vazias, sem nenhum estudante ou professor, mas computadores ligados e registrando a presença dos alunos.

“Após indagações, percebemos que os registros das presenças dos alunos nas aulas eram feitos de maneira fraudulenta, uma vez que para atestar o controle da frequência no sistema do Detran, se faz necessária a leitura biométrica ou a própria face do aluno. Nesse momento, constatamos que para registrar a presença, os suspeitos apresentavam uma foto dos alunos, razão pela qual o sistema do Detran realizava a leitura da fotografia e registrava a presença”, informou o delegado Rafael Caliman, titular da Delegacia de São Gabriel da Palha.

Diante do flagrante, três pessoas — os dois sócios da empresa e um funcionário — foram conduzidos à delegacia. No entanto, segundo o delegado, durante o interrogatório o funcionário informou que não sabia do esquema fraudulento e explicou que era responsável somente pelo atendimento inicial dos clientes.

Já os dois donos da empresa foram autuados por falsidade ideológica e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanecem à disposição da Justiça. “A polícia esclarece que as investigações prosseguirão e os ‘alunos fictícios’ também responderão pelos crimes cometidos”, acrescentou o delegado Rafael Caliman.