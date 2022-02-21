Em menos de uma semana, 3 corpos são achados na Praia de Itaparica

Três corpos foram encontrados na Praia de Itaparica, em Vila Velha, nos últimos cinco dias. As vítimas são uma mulher, morta a tiros na quinta-feira (17), e dois homens, que foram achados no sábado (19) e no domingo (20), respectivamente.
O primeiro caso, registrado na quinta-feira (17), foi de uma mulher morta com vários tiros na cabeça. Moradores da região contaram à Polícia Militar terem visto a mulher chegando à praia com dois homens e, logo em seguida, ouvido vários tiros. Quando os militares foram ao local, os homens já tinham fugido.
Já no sábado (19), um homem foi encontrado morto próximo a um quiosque na areia da praia de Itaparica por um pescador. Equipes do Salvamar foram acionadas, assim como a perícia da Polícia Civil. A corporação afirmou, na ocasião, que a ocorrência estava em andamento no Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Um dia depois, no domingo (20), um homem foi encontrado morto em sem roupas atrás de um motel. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava marcas que seriam de golpes de madeirada. O caso também será investigado pela DHPP, segundo a Polícia Civil.
MAIS MORTES
Ainda não há um balanço com o número de assassinatos este mês na cidade, mas só neste final de semana outros três homicídios chocaram os moradores. Em um deles, uma mulher foi morta por bala perdida durante perseguição policial em Barramares. O caso aconteceu na tarde deste domingo (20). Também neste domingo, um homem foi morto durante briga de bar em Alvorada. No final da noite de sábado (19), bandidos de moto atiraram e mataram uma estudante de Direito no Ibes. Outras duas pessoas ficaram feridas.
O mês de janeiro foi violento na cidade. Como informou o colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes, foram registrados 22 homicídios. Para efeito de comparação em perdas de vidas pela violência, durante a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, aconteceram 30 assassinatos no município.
No mesmo período, foram 96 assassinatos no Espírito Santo, o que significa dizer que, a cada cinco homicídios no Estado, um aconteceu em Vila Velha.