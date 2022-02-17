Mulher é encontrada morta na areia da Praia de Itaparica

Mulher foi morta a tiros na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Uma mulher de aproximadamente 35 anos foi morta a tiros, na Praia de Itaparica, em Vila Velha , na Grande Vitória. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, ainda não identificada, foi atingida por vários tiros na cabeça.

Moradores da região acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e disseram que viram a vítima chegando à praia com dois homens e, em seguida, ouviram vários tiros.

Quando policiais militares chegaram ao local, os homens já tinham fugido. A mulher foi encontrada na areia da praia.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).