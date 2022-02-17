Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pulou o muro

Homem é morto por pit bulls após invadir chácara em Cariacica

Por volta das 2h da madrugada desta quinta (17), os cães começaram a latir. Pela manhã, o proprietário da área localizou o corpo dilacerado e encontrou roupas espalhadas

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 12:06

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 fev 2022 às 12:06
Cariacica
Equipe da Polícia Civil esteve no galpão onde o homem foi morto pelos pit bulls em Cariacica Crédito: Fernando Estevão
Um homem identificado como Sidirley do Rosário Cravo, de 40 anos, foi morto por dois cães da raça pit bull dentro de um terreno utilizado para guardar veículos no bairro Maracanã, em Cariacica. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (17), por volta das 2h.
Pela manhã, ao chegar ao terreno para iniciar o expediente, o dono da propriedade encontrou o corpo dilacerado. Deparou-se também com pedaços de roupas rasgadas pelo gramado.

Veja Também

Homem é preso pela PF com material de exploração sexual infantil em Cariacica

"Crime bárbaro, uma afronta", diz secretário de Segurança sobre morte de PM no ES

Suspeito de ser um dos líderes do tráfico em Cariacica é preso em Guarapari

Segundo um dos responsáveis pelo espaço, o muro tem mais de três metros de altura. Os portões foram fechados na noite anterior entre 19h30 e 20h. Após esse horário, o local ficou trancado e os cachorros foram soltos, como ocorre diariamente - os animais fazem a proteção do local.

INVESTIGAÇÃO

O dono da chácara acionou a Polícia Miliar assim que chegou ao terreno. Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e peritos da Polícia Civil também estiveram no galpão para iniciar a investigação. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória.
Ainda não se sabe por que o homem entrou no terreno, mas o responsável pelo espaço contou aos policiais que Sidirley provavelmente não sabia da existência dos cachorros ao pular no local.
"O quintal está fechado. Foi trancado ontem à noite e a gente calcula que uma pessoa para entrar no quintal assim... O que vocês imaginam? Imagino que ele não foi trabalhar", disse.
De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Sidirley já esteve preso pelo crime de homicídio. Entre as passagens pela polícia, foi enquadrado também na Lei Maria da Penha.  
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Cariacica Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados