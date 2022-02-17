Homem é morto por pit bulls após invadir chácara em Cariacica

Equipe da Polícia Civil esteve no galpão onde o homem foi morto pelos pit bulls em Cariacica Crédito: Fernando Estevão

Um homem identificado como Sidirley do Rosário Cravo, de 40 anos, foi morto por dois cães da raça pit bull dentro de um terreno utilizado para guardar veículos no bairro Maracanã, em Cariacica . O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (17), por volta das 2h.

Pela manhã, ao chegar ao terreno para iniciar o expediente, o dono da propriedade encontrou o corpo dilacerado. Deparou-se também com pedaços de roupas rasgadas pelo gramado.

Segundo um dos responsáveis pelo espaço, o muro tem mais de três metros de altura. Os portões foram fechados na noite anterior entre 19h30 e 20h. Após esse horário, o local ficou trancado e os cachorros foram soltos, como ocorre diariamente - os animais fazem a proteção do local.

INVESTIGAÇÃO

Ainda não se sabe por que o homem entrou no terreno, mas o responsável pelo espaço contou aos policiais que Sidirley provavelmente não sabia da existência dos cachorros ao pular no local.

"O quintal está fechado. Foi trancado ontem à noite e a gente calcula que uma pessoa para entrar no quintal assim... O que vocês imaginam? Imagino que ele não foi trabalhar", disse.

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) , Sidirley já esteve preso pelo crime de homicídio. Entre as passagens pela polícia, foi enquadrado também na Lei Maria da Penha.