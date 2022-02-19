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Vila Velha

Corpo de homem é encontrado por pescador na Praia de Itaparica

O corpo foi localizado neste sábado (19). Nesta semana, uma mulher foi achada morta com vários tiros na areia da praia

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 19:45

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

19 fev 2022 às 19:45
Corpo de homem é encontrado em praia de Vila Velha
O corpo da vítima foi encontrado por um pescador Crédito: Leitor | Whatsapp
Na tarde deste sábado (19), o corpo de um homem foi localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, próximo a um quiosque. O corpo da vítima foi encontrado por um pescador que passava pelo local. O homem estava vestido com uma blusa vermelha e uma bermuda de cor clara. 
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, equipes do Salvamar foram acionadas para atender a ocorrência e estavam no local durante a tarde, aguardando a perícia da Polícia Civil. A prefeitura informou que o homem estava com documentos, mas a identidade dele não foi divulgada. 
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

OUTRO CASO

Nesta semana, o corpo de uma mulher foi encontrado na areia da Praia de Itaparica. Moradores da região acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e disseram que viram a vítima chegando à praia com dois homens.

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