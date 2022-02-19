Corpo de homem é encontrado por pescador na Praia de Itaparica

Na tarde deste sábado (19), o corpo de um homem foi localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, próximo a um quiosque. O corpo da vítima foi encontrado por um pescador que passava pelo local. O homem estava vestido com uma blusa vermelha e uma bermuda de cor clara.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, equipes do Salvamar foram acionadas para atender a ocorrência e estavam no local durante a tarde, aguardando a perícia da Polícia Civil. A prefeitura informou que o homem estava com documentos, mas a identidade dele não foi divulgada.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
OUTRO CASO
Nesta semana, o corpo de uma mulher foi encontrado na areia da Praia de Itaparica. Moradores da região acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e disseram que viram a vítima chegando à praia com dois homens.