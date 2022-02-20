Homem é morto durante briga de bar em Alvorada, Vila Velha

Lindomar Francisco Nunes, de 39 anos, morreu durante briga em um bar no bairro Alvorada Crédito: Leitor A Gazeta

Lindomar Francisco Nunes, de 39 anos, morreu durante briga em um bar no bairro Alvorada, em Vila Velha , na manhã deste domingo (20), por volta das 11h. A vítima morava no bairro Santa Rita, no mesmo município.

De acordo com relatos de testemunhas à repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, Lindomar se envolveu em uma discussão que teria começado em outro bar. Lindomar teria ido para casa buscar uma faca. Munido da arma, foi recomeçar a briga.

As informações levantadas durante as diligências da polícia também indicam que autor e vítima tiveram uma discussão em um bar, e o autor saiu do local, dirigindo-se para outro bar. A vítima chegou posteriormente ao local, armada com uma faca, e atacou o autor, que ao se defender, golpeou a vítima.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, constatou que se tratava de uma briga protagonizada por dois homens. O mais velho não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro envolvido também ficou ferido e foi por meios próprios para um hospital particular no município, onde buscou atendimento. Segundo relato de testemunhas ele teria agido em legítima defesa.

O dono do bar foi levado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa em Vitória para prestar depoimento.

A Polícia Civil informou que a equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionada e o caso foi registrado, inicialmente, como legítima defesa. A investigação seguirá em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, que vai apurar todas as circunstâncias relacionadas ao fato.