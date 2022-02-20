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Facadas

Homem é morto durante briga de bar em Alvorada, Vila Velha

Ele chegou a dar algumas facadas no adversário, mas, durante a confusão, o outro homem, para se defender, tomou a faca e o matou

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 19:12

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 fev 2022 às 19:12
bairro Alvorada
Lindomar Francisco Nunes, de 39 anos, morreu durante briga em um bar no bairro Alvorada Crédito: Leitor A Gazeta
Lindomar Francisco Nunes, de 39 anos, morreu durante briga em um bar no bairro Alvorada, em Vila Velha, na manhã deste domingo (20), por volta das 11h. A vítima morava no bairro Santa Rita, no mesmo município.
De acordo com relatos de testemunhas à repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, Lindomar se envolveu em uma discussão que teria começado em outro bar. Lindomar teria ido para casa buscar uma faca. Munido da arma, foi recomeçar a briga.
As informações levantadas durante as diligências da polícia também indicam que autor e vítima tiveram uma discussão em um bar, e o autor saiu do local, dirigindo-se para outro bar. A vítima chegou posteriormente ao local, armada com uma faca, e atacou o autor, que ao se defender, golpeou a vítima.
A Polícia Militar foi acionada e, no local, constatou  que se tratava de uma briga protagonizada por dois homens. O mais velho não resistiu aos ferimentos e morreu no local.  O outro envolvido também ficou ferido e foi por meios próprios para um hospital particular no município, onde buscou atendimento. Segundo relato de testemunhas ele teria agido em legítima defesa.
O dono do bar foi levado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa em Vitória para prestar depoimento.
A Polícia Civil informou que a equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionada e o caso foi registrado, inicialmente, como legítima defesa. A investigação seguirá em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, que vai apurar todas as circunstâncias relacionadas ao fato.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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