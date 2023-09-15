Em 2 meses, ES tem dois casos de cachorros mortos a tiros por PMs na rua

Churros, Pitty e Pipoca: cães vítimas de tiros na Grande Vitória Crédito: Acervo familiar

Segundo a Polícia Civil , o caso de Tabuazeiro segue em investigação na Delegacia Especializada de Proteção e Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (DPMA). Já o de Guarapari teve o procedimento lavrado pela Central de Teleflagrante e relatado ao Ministério Público Estadual (MPES), para prosseguimento com possível denúncia e início da ação penal.

A reportagem também demandou a PMES, para saber sobre a apuração da Corregedoria, e a Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM e Bombeiros do ES (Asses), mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Pitty e Pipoca foram mortas do dia 27 de junho, no meio da rua. Elas tinham saído da casa onde viviam após o portão ficar aberto. De repente, a dona delas ouviu os tiros. Pitty, que ainda estava viva, chegou a ser levada para uma clínica veterinária às pressas, mas morreu na mesa de cirurgia.

Your browser does not support the audio element. m 2 meses, ES tem dois casos de cachorros mortos a tiros por PMs na rua

Para a Polícia Militar , o segundo-sargento da PM Fagner Senatore dos Santos alegou que teria atirado, pois cães "de grande porte" teriam ficado agressivos e ido na direção dele e da mãe para atacá-los. Os tutores das cachorrinhas disseram que os pets estavam na família há mais de 4 anos e não eram violentos.

Cadelinhas Pitty e Pipoca foram mortas a tiros por PM em Tabuazeiro Crédito: Acervo pessoal

Após a publicação da reportagem, o advogado Leonardo Lisboa Motta, que faz a defesa de Fagner, enviou um posicionamento. "Os fatos alegados em face do investigado serão, em tempo oportuno, devidamente esclarecidos no bojo do processo judicial. Cabe ressaltar que o investigado possui 17 anos de serviços prestados à PM, sempre respeitando a legislação pátria e com conduta ilibada perante a sociedade. Importante frisar que qualquer conclusão nesse momento será meramente especulativa e temerária. O investigado se resguarda ao direito de se manifestar no momento processual adequado sobre o que for necessário à elucidação dos fatos e demonstração da verdade", disse.

Golden Retriever morto em Guarapari

Churros foi morto após ser baleado pelo subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais aposentado Anderson Carlos Teixeira, de 52 anos, no fim da tarde do último dia 9 em Guarapari. O cão é da família da influenciadora digital Iuly Lima, de Vitória. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O Golden Retriever Churros, morto a tiros por um PM aposentado de Minas Gerais Crédito: Acervo PessoalAcervo Pessoal

No momento dos disparos, Iasmin Lima Peçanha Avelar, de 32 anos, irmã da influenciadora digital, passeava pela Rua Vitória Maria da Conceição com Churros, que tinha três anos, o marido e três crianças. Iasmin contou que o animal costuma ficar dentro de casa, é muito dócil e só sai para passear ocasionalmente.

Segundo Iasmin, no sábado o Golden estava solto, alguns metros à sua frente. Em determinado momento, o animal latiu e pulou no policial, que se assustou. O militar, então, teria dito “eu vou matar seu cachorro” e, em seguida, efetuado dois disparos, atingindo Churros. Ele foi preso, mas liberado após audiência de custódia, sem pagamento de fiança. Já a dona do cachorro assinou um termo circunstanciado (TC) por "não guardar com a devida cautela animal perigoso", e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

A arma do subtenente chegou a ser apreendida, mas a Justiça do Espírito Santo decidiu devolvê-la e permitir que Anderson voltasse para Minas Gerais . Na avaliação do juiz Edmilson Souza Santos, o policial reformado necessita da arma "para sua defesa". Algumas medidas cautelares impostas ao PM também foram suspensas.

No primeiro registro, é possível ver que o suspeito surge no meio da Rua Vitória Maria da Conceição, de camisa amarela e bermuda vermelha. O cachorro se aproxima e pula no policial, enquanto abana o rabo. Eles se afastam e o Golden Retriever pula novamente. Depois os dois somem da imagem. Em seguida, Churros já aparece cambaleando e aparentemente desnorteado.

Outro ângulo mostra que Churros até chega a se aproximar do policial, mas não encosta nele. É possível ver que Anderson Carlos leva as mãos à pochete na cintura e anda em direção ao cachorro. Conforme o relato da família, foi nessa hora que o disparo aconteceu.