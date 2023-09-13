Os vídeos foram exibidos durante uma sessão da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) – com o intuito de ajudar na investigação do caso –, e mostram a dinâmica antes e depois do tiro disparado pelo policial.

No primeiro registro, é possível ver que o suspeito surge no meio da Rua Vitória Maria da Conceição, de camisa amarela e bermuda vermelha. O cachorro se aproxima e pula no policial, enquanto abana o rabo. Eles se afastam e o Golden Retriever pula novamente. Depois os dois somem da imagem. Em seguida, Churros já aparece cambaleando e aparentemente desnorteado.

O vídeo também flagra uma das tutoras, Iasmin Lima Peçanha Avelar, de 32 anos, empurrando um carrinho em que estava a filha de um ano. Ela e o marido seguem pela rua, assustados com o ocorrido. A criança de 12 anos que viu tudo aparece andando chorando na calçada. O cão é da família da influenciadora digital Iuly Lima, de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Vídeo mostra PM antes e após matar Golden Retriever na rua em Guarapari

Vídeo mostra o que aconteceu antes e depois do tiro disparado contra cachorro em Guarapari Crédito: Videomonitoramento

Outro ângulo mostra que Churros até chega a se aproximar do policial, mas não encosta nele. É possível ver que Anderson Carlos leva as mãos à pochete na cintura e anda em direção ao cachorro. Conforme o relato da família, foi nessa hora que o disparo aconteceu.

Cão foi socorrido, mas não resistiu

Os tutores também disseram que o animal foi socorrido, no entanto, morreu cerca de duas horas após o crime. Na clínica veterinária foi constatado que o tiro entrou no dorso direito, atingindo pulmões, diafragma, estômago e baço.

Relembre o caso

Um cachorro da raça Golden Retriever, identificado como Churros, morreu após ser baleado pelo subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais aposentado, Anderson Carlos Teixeira, de 52 anos, no fim da tarde de sábado (9), na Praia do Morro, em Guarapari. O cão é da família da influenciadora digital Iuly Lima, de Vitória.

No momento dos disparos, Iasmin Lima Peçanha Avelar, de 32 anos, passeava pela Rua Vitória Maria da Conceição com Churros, que tinha três anos, o marido e três crianças. Iasmin contou que o animal costuma ficar dentro de casa, é muito dócil e só sai para passear de vez em quando.

O Golden Retriever, Churros Crédito: Acervo Pessoal

Anderson foi embora, sem socorrer o animal, e entrou em um edifício. A Polícia Militar do Espírito Santo foi acionada e encontrou o suspeito.