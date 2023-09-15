Justiça manda devolver arma a PM que atirou e matou cão em Guarapari

O magistrado autorizou Anderson a voltar para Minas Gerais, onde mora. No entanto, ele foi proibido de deixar o Estado de residência por mais de 15 dias sem prévia autorização da Justiça.

"O policial militar combate o crime, via de consequência, a arma de fogo é instrumento de defesa de sua integridade física/vida" Juiz Edmilson Souza Santos - Trecho de decisão

O subtenente da PM de Minas Gerais aposentado vai responder ao processo em liberdade, mas segue proibido de frequentar bares, boates, prostíbulos e locais semelhantes.

Imagens mostram como caso ocorreu

Os vídeos foram exibidos durante uma sessão da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e mostram a dinâmica antes e depois do tiro disparado pelo policial.

No primeiro registro, é possível ver que o suspeito surge no meio da Rua Vitória Maria da Conceição, de camisa amarela e bermuda vermelha. O cachorro se aproxima e pula no policial, enquanto abana o rabo. Eles se afastam e o Golden Retriever pula novamente. Depois os dois somem da imagem. Em seguida, Churros já aparece cambaleando e aparentemente desnorteado.

O Golden Retriever, Churros Crédito: Acervo Pessoal

O vídeo também flagra uma das tutoras, Iasmin Lima Peçanha Avelar, de 32 anos, empurrando um carrinho em que estava a filha de um ano. Ela e o marido seguem pela rua, assustados com o ocorrido. A criança de 12 anos que viu tudo aparece andando chorando na calçada. O cão é da família da influenciadora digital Iuly Lima, de Vitória.

Outro ângulo mostra que Churros até chega a se aproximar do policial, mas não encosta nele. É possível ver que Anderson Carlos leva as mãos à pochete na cintura e anda em direção ao cachorro. Conforme o relato da família, foi nessa hora que o disparo aconteceu.

Os tutores também disseram que o animal foi socorrido, no entanto, morreu cerca de duas horas após o crime. Na clínica veterinária foi constatado que o tiro entrou no dorso direito, atingindo pulmões, diafragma, estômago e baço.