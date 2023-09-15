Justiça manda devolver arma a PM que atirou e matou cão em Guarapari

A Justiça do Espírito Santo decidiu devolver a arma do subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais aposentado Anderson Carlos Teixeira, de 52 anos, que matou com um tiro o cachorro Churros, da raça Golden Retriever, no último sábado (9), na Praia do Morro, em Guarapari. Na avaliação do juiz Edmilson Souza Santos, o policial reformado necessita da arma "para sua defesa". Algumas medidas cautelares impostas ao PM também foram suspensas.
O magistrado autorizou Anderson a voltar para Minas Gerais, onde mora. No entanto, ele foi proibido de deixar o Estado de residência por mais de 15 dias sem prévia autorização da Justiça.
"O policial militar combate o crime, via de consequência, a arma de fogo é instrumento de defesa de sua integridade física/vida"
O subtenente da PM de Minas Gerais aposentado vai responder ao processo em liberdade, mas segue proibido de frequentar bares, boates, prostíbulos e locais semelhantes.
Imagens mostram como caso ocorreu
Imagens divulgadas na quarta-feira (13) mostram o momento em que Churros, um cachorro da raça Golden Retriever, é morto pelo subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais aposentado.
Os vídeos foram exibidos durante uma sessão da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e mostram a dinâmica antes e depois do tiro disparado pelo policial.
No primeiro registro, é possível ver que o suspeito surge no meio da Rua Vitória Maria da Conceição, de camisa amarela e bermuda vermelha. O cachorro se aproxima e pula no policial, enquanto abana o rabo. Eles se afastam e o Golden Retriever pula novamente. Depois os dois somem da imagem. Em seguida, Churros já aparece cambaleando e aparentemente desnorteado.
O vídeo também flagra uma das tutoras, Iasmin Lima Peçanha Avelar, de 32 anos, empurrando um carrinho em que estava a filha de um ano. Ela e o marido seguem pela rua, assustados com o ocorrido. A criança de 12 anos que viu tudo aparece andando chorando na calçada. O cão é da família da influenciadora digital Iuly Lima, de Vitória.
Outro ângulo mostra que Churros até chega a se aproximar do policial, mas não encosta nele. É possível ver que Anderson Carlos leva as mãos à pochete na cintura e anda em direção ao cachorro. Conforme o relato da família, foi nessa hora que o disparo aconteceu.
Os tutores também disseram que o animal foi socorrido, no entanto, morreu cerca de duas horas após o crime. Na clínica veterinária foi constatado que o tiro entrou no dorso direito, atingindo pulmões, diafragma, estômago e baço.
Justiça manda devolver arma a PM que atirou e matou cão em Guarapari